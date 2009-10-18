زمینه های نامناسب رشد گردشگری/فارغ التحصیلان هتلداری در حسرت بازار کار

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، به روز شدن روشهای اداره هتل و توجه به آخرین دستاوردها و نظریات در این خصوص یکی از زمینه های مورد نیاز برای رشد گردشگری است زیرا سفر بسیاری از گردشگران ممکن است چند روز به طول انجامد و به دنبال این امر به استفاده از هتل برای استراحت و خواب نیاز پیدا می کنند درحالیکه به روز نبودن روشهای هتلداری زمینه های نارضایتی مسافران را فراهم می کند.

حمل و نقل، پذیرایی و اقامت از ارکان هر سفر توریستی و گردشگری محسوب می شوند و هتل وظیفه دارد به عنوان متولی رکن اقامت، زمینه های آسایش گردشگر را فراهم کند که این امر بدون به روز کردن روشهای نوین هتلداری و اداره هتل ممکن نیست.

بسیاری از مدیران هتل در مقابل روشهای جدید مقاومت می کنند

با وجود این امر، هنوز هم بسیاری از مدیران هتل در کشور ما در مقابل روشهای جدید اداره هتل مقاومت می کنند و ترجیح می دهند در این خصوص به جای دانش گرایی و علم مداری از همان تجربیات سنتی خود استفاده کنند.

البته استفاده از تجربیات سنتی همواره نامطلوب نیست بلکه بحث بر سر این است که بسیاری از هتلداران در کشور ما با پافشاری بیش از حد بر تجربه گرایی سنتی از بهره گیری از نظریات جدید هتلداری رویگردان هستند و در مقابل دانش هتلداری به شدت مقاومت می کنند.

مقاومت ممکن است زمینه ساز نارضایتی مسافران باشد

این مقاومت از یک سو مانع از عملی شدن کامل دانش نوین هتلداری در هتلهای کشور می شود و از سوی دیگر در بسیاری از موارد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم زمینه نارضایتی مشتریان را فراهم می کند.

به عنوان مثال به دنبال سنتی بودن هتلداری در یک هتل ممکن است در برخی موارد شاهد کم توجهی به رعایت اصول بهداشتی در مورد ناهار و شام هتل باشیم که این امر می تواند زمینه ساز اعتراض مسافران باشد.

همچنین به دنبال مقاومت صاحب و مدیر هتل در مقابل روشهای علمی و نوین هتلداری ممکن است در بسیاری از موارد، رفتار برخی از پرسنل هتل با مسافران محترمانه نباشد و مشتری مداری تنها در حد یک شعار باقی بماند.

بسیاری از مردم تصور می کنند که سنت گرایی در مراکز اقامتی بیشتر در مورد مسافرخانه ها و مهمانخانه ها صدق می کند اما اینگونه نیست و همانگونه که گفته شد متاسفانه بسیاری از هتلهای کشور نیز همچنان به روش سنتی اداره می شوند.

سنت گرایی مدیران هتل و کم توجهی به استخدام فارغ التحصیلان هتلداری

البته سنت گرایی در مراکز اقامتی آثار نامطلوب دیگری نیز دارد که از میان مهمترین آنها می توان به مسئله کم توجهی صاحبان و مدیران بسیاری از هتلها به دانش فارغ التحصیلان رشته هتلداری و ارزش قائل نشدن برای این دانش اشاره کرد.

به دنبال این امر مدیران یادشده تمایل چندانی به استخدام فارغ التحصیلان رشته هتلداری نشان نمی دهند و ترجیح می دهند از همان نیروی سنتی و قدیمی و همان تجربیات قدیمی بهره گیرند.

عدم تناسب شرایط بازار کار با نیازهای دانشجویان فارغ التحصیل هتلداری

به این ترتیب با گذشت چند سال از ورود رشته کارشناسی هتلداری به کشور همچنان شاهد عدم تناسب شرایط بازار کار با نیازهای دانشجویان فارغ التحصیل رشته هتلداری هستیم که این امر باعث به هدر رفتن زحمات آنها می شود.

این فارغ التحصیلان به رغم وجود مشکلات فراوان با هزار امید و آرزو رشته نوپای مدیریت هتلداری را برای ادامه تحصیل خود انتخاب کرده اند در حالیکه شرایط ثمردهی زحمات و تلاشهای آنها به طور کامل فراهم نیست.

به نظر می رسد یکی از دلایل تداوم مشکل هتلداری سنتی در کشور ما این است که در بسیاری از موارد، مدیر هتل همان صاحب و سازنده هتل است که بدون کسب تخصص کافی مدیریت هتل را به عهده گرفته و به دلیل عدم آموزش کافی از به کارگیری دانش نوین هتلداری در اداره هتل هراس دارد.

بهره گیری از روشهای نوین زمینه ساز توسعه گردشگری است

در چنین شرایطی مدیر هتل از ترس از دست دادن مشتری از به کارگیری روشهای نوین سر باز می زند درحالیکه نمی داند استفاده از این روشها نه تنها بر تعداد مشتریان هتل می افزاید بلکه تاثیرات فراوانی نیز در ارتقای سطح دانش گرایی کشور در زمینه گردشگری بر جای می گذارد و باعث می شود زمینه های توسعه و رشد گردشگری و صنعت توریسم بیش از پیش فراهم شود.

البته به دلیل عدم آموزش و فرهنگ سازی کافی، گاهی پرسنل هتل نیز در مقابل استفاده از روشهای نوین مقاومت می کنند و از این مسئله در هراس هستند به عنوان مثال در بسیاری از موارد دیده شده که پرسنل با دانشجویان رشته هتلداری که برای گذراندن بخش عملی و کارورزی دروس خود برای مدتی در یک هتل مشغول به کار می شوند، برخورد نامطلوبی دارند و می ترسند که دانشجویان یادشده با دانشی که دارند، جای پرسنل قدیمی را بگیرند و این پرسنل از کار بیکار شوند.

مدیران هتل میان پرسنل قدیمی و متخصصان هتلداری آشتی برقرار کنند

در چنین شرایطی لازم است مدیران هتل ضمن بهره گیری از دانش و روشهای نوین به برقراری آشتی میان متخصصان رشته هتلداری و پرسنل قدیمی توجه ویژه ای داشته باشند و به پرسنل این اطمینان را بدهند که در صورت آشنایی مطلوب با روشهای نوین هیچ کس اخراج و بیکار نمی شود.

به منظور تحقق این امر لازم است کلاسهای آموزشی برای مدیران همه هتلهای کشور برپا شود تا آنها از همه روشها و دانش نوین در زمینه شغل هتلداری آگاه شوند و پرسنل خود را نیز با این روشها آشنا کنند.

همچنین لازم است مدیران به موازات بهره گیری از پرسنل قدیمی آموزش دیده به استفاده از فارغ التحصیلان رشته دانشگاهی هتلداری نیز توجه کافی داشته باشند تا زحمات این قشر نیز هدر نرود و بتوانند به بازار کار مرتبط جذب شوند.

البته لزوم دانش گرایی در زمینه مراکز اقامتی تنها در خصوص مدیران هتلها صدق نمی کند و بهتر است سایر مراکز اقامتی حتی مسافرخانه ها نیز با دانش روز در این زمینه آشنا شوند تا بتوانند پذیرایی مطلوبتری از مسافران داشته باشند و رضایت آنها را بیشتر تامین کنند.

