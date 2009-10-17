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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۹:۵۰

برای اولین بار در استان؛

20 درصد پاداش خوش حسابی به متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی در ورامین

استان تهران - خبرگزاری مهر: معاون اداری و مالی شهرداری ورامین از ارائه تسهیلات تشویقی به مدت یک سال در مناطق چهارگانه شهر و پاداش 20 درصدی خوش حسابی برای اولین بار در شهرستانهای استان تهران بعد از اجرای این طرح توسط شهرداری تهران خبر داد.

علی آقابابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: این تسهیلات به منظور تشویق بخش خصوصی و عمومی به فعالیت در امر ساخت و ساز و حمایت از رونق بازار زمین و مسکن در حوزه اقتصاد شهری، ارائه می شود که امید است باعث رونق فعالیتهای ساختمانی در ورامین شود.

وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر ورامین 20 درصد پاداش به عنوان جایزه خوش حسابی به متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی، در صورت پرداخت نقدی عوارض مرتبط با صدور پروانه، تعلق می گیرد.

این مدیر شهری تصریح کرد: در جهت تعیین تکلیف نهایی ساخت و سازهای نیمه کاره و بدهکار به شهرداری و تشویق مالکان آنها به اتمام فعالیتهای عمرانی ساختمانی و آغاز بهره برداری از آنها، این تسهیلات به معوقه های واحدهای مسکونی نیز مربوط می شود.

وی در پایان افزود: در یکسال گذشته، رکود اقتصادی ساختمان پشت سر گذاشته شد که امید است با تسهیلات در نظر گرفته شده و رونق این بخش از اقتصاد، صنایع مرتبط و وابسته به فعالیت های ساختمانی، به طور مستقیم و غیر مستقیم از رکود خارج شده و فعال شوند.

پیش از این، شهرداری با حمایت شورای اسلامی شهر ورامین، تسهیلات دیگری برای وصول مطالباتش در حوزه عوارض ساختمانی و نوسازی در نظر گرفته بود که با استقبال شهروندان و مودیان بدهکار به شهرداری مواجه شد.
کد مطلب 964912

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