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۹ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۹:۱۰

در آستانه اولين سالگرد پر پر شدن نيلوفران آبي:

ادامه محاكمه متهمان حادثه پارك شهر تهران به تعويق افتاد

ادامه دادرسي پرونده متهمان حادثه پارك شهر تهران كه طي آن 6 دانش آموز دختر در استخر بزرگ پارك غرق شدند به اول مرداد ماه موكول گرديد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر قرار بود سومين جلسه محاكمه متهمان حادثه پارك شهر طي روزهاي اخير برگزار شود اما قاضي جواد اسماعيلي رييس شعبه 1602دادگاه جنايي تهران اعلام كرد ادامه اين دادرسي به صبح روز چهار شنبه اول مردادماه موكول شده است.

گفتني است در 14 ارديبهشت سال گذشته 6 دختر دانش آموز هنگامي كه به همراه چند تن ديگر از همكلاسي هاي خود سرگرم قايق سواري در استخر پارك شهر تهران بودند بر اثر واژگون شدن يكي از قايق ها جان خودرا از دست دادند.در جريان اين حادثه شهردار منطقه 12 و چند تن از معاونان وي به عنوان متهم تحت تعقيب قرارگرفتند.

کد مطلب 965

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