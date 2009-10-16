زنجان الگوی موفق در برگزاری پیاده روی خانوادگی است

عزالدین حیدری قبل از ظهر جمعه در حاشیه برگزاری پیاده روی خانواده گی در زنجان که با شعار "تحکیم بنیان خانواده" برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه استان زنجان بار دیگر ثابت کرد کرد به عنوان پایتخت ورزش پیاده روی در سطح جهان است، افزود: استقبال بسیار بالا و قابل تقدیر مردم زنجان از این همایش ، مرا به شدت تحت تاثیر قرار داد و این حضور حاکی از عشق و علاقه مردم زنجان به است.

وی تعامل سازنده و هدفمند دستگاههای اجرایی استان را در زمینه برگزاری همایش پیاده روی در استان زنجان را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: فدراسیون تلاش می کند با ترغیب و ایجاد انگیزه بیشتر، بستر و زمینه لازم را برای حضور هرچه بیشتر و بهتر مردم در عرصه ورزش را فراهم کند.

رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی ایران با بیان اینکه مردم برای حفظ و ارتقا سطح سلامت خود و جامعه نباید نسبت به امر مهم ورزش بی توجه باشند، گفت: اساس کار درفدراسیون ورزش های همگانی، حفظ و ارتقا سطح سلامت مردم و جامعه است و به همین منظور تلاش می شود با اجرای برنامه ها و حرکت های مختلف ورزشی در سطح کشور، مردم برای حضور در فضاهای ورزشی ترغیب شوند.

حیدری وضعیت اعتبارات این فدراسیون را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: سال گذشته سازمان تربیت بدنی به لحاظ بودجه حمایت خوبی از فدراسیون ورزشهای همگانی ایران داشت و امسال نیز امیدواریم با حضور آقای سعیدلو که بر توسعه ورزش همگانی تاکید دارند بحث بودجه و حمایت ها از این فدراسیون روند صعودی داشته باشد.

وی ادامه داد: سال گذشته بودجه اختصاص یافته به این فدراسیون 650 میلیون تومان بوده که امسال این میزان به 800 میلیون تومان افزایش یافته است.