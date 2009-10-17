راهنمای اخلاق زیستی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب دربرگیرنده 30 موضوع اساسی در اخلاق زیستی است که توسط صاحبنظران این حوزه به نگارش درآمده است.

در این کتاب نویسندگان با رهیافتی میان رشته‌ای ویژگیهای اخلاق زیستی و ویژگی رو به تزاید بین‌المللی آنرا مورد بررسی قرار داده‌اند.

در میان موضوعاتی که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته، موضوعات دیرپایی چون روش‌شناسی در اخلاق زیستی، آزادی عمل، عدالت، مرگ و جایگاه اخلاق مورد توجه بوده است.

علاوه بر موضوعات سنتی و مطرح در حوزه اخلاق زیستی، موضوعاتی چون پژوهشهای مربوط به سلولهای بنیادین و لقاح مصنوعی که از موضوعات جدید در این حوزه به شمار می‌رود، مورد بررسی قرار گرفته است.

این کتاب مجادلات و مناظرات مطرح در حوزه اخلاق زیستی را در چند سال اخیر مورد بررسی قرار داده و جایگاه و موقعیت کنونی این مجادلات را نیز مورد اهتمام قرار داده است.