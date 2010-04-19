تحلیل حقوقی نگاه آئینی ایران به انرژی اتمی/ اسرائیل تهدید جهانی است

"ابوالفضل بهشتی" استاد روابط بین الملل و اقتصاد انرژی در بروکسل در پاسخ به این پرسش که "با توجه به سه محور مهم معاهده ان پی تی درباره عدم اشاعه، خلع سلاح و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای پیام کنفرانس تهران چیست؟" گفت: نکته مهمی که برای نخستین بار در تاریخ انرژی هسته ای در جهان مطرح شد، نگاه " دینی و آیینی" جمهوری اسلامی ایران به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بود که از طرف عالی ترین مقام کشوری و مجموعه عالی فقهی در ایران مطرح شده و تولید و استفاده نظامی " کشتار جمعی " به طور رسمی "حرام" اعلام شد و این موضوع اهمیت نمادین "همایش خلع سلاح بین المللی" تهران را با شعار "انرژی هسته ای برای همه و سلاح هسته ای برای هیچ کس" را در جامعه جهانی به یک بار "ارزشی و اخلاقی" بلند مرتبه تبدیل کرده است که فرصتی گرانبها از دیدگاه حقوق بین الملل در برابر مدعیان دارای سلاح هسته ای به ویژه آمریکا فراهم ساخته است.



استاد روابط بین الملل و اقتصاد انرژی در ادامه تصریح کرد: اصول پیمان عدم گسترش سلاح های هسته ای مانند دیگر پیمان های جهانی بر اساس منافع قدرت های مطرح زمان خودش شکل گرفته است و طرح بازنگری ان پی تی باید منافع تمامی کشورها را در نظر بگیرد، به ویژه اینکه بخش حقوقی آن می تواند به تغییر نگرش و زمینه سازی برای ساختن مدلی عمل گرا پایه گذاری شود.

وی در پاسخ به این سوال که "یکی از دغدغه های کشورهای منطقه خاورمیانه عاری شدن آن از سلاح های کشتار جمعی و اتمی است، کنفرانس تهران چه راهکاری را برای این امر با توجه به وجود تنها یک رژیم مجهز در منطقه یعنی اسرائیل می تواند ارائه دهد؟" گفت: کشورهای جهان به ویژه خاورمیانه پیوسته سال هاست که با پدیده ایجاد یک منطقه ناهمگون به نام رژیم اسرائیل در سرزمین فلسطین و مجهز کردن آن به سلاح اتمی از طرف قدرت های استعمارگر مواجه اند که همواره نظم، پیشرفت و امینت جهانی را به خطر انداخته است و آثار شوم آن هر روز در منطقه خاورمیانه مشاهده می شود.



استاد روابط بین الملل و اقتصاد انرژی در اتحادیه اروپا در پایان خاطرنشان کرد: اگر جامعه جهانی نتواند معضل اسرائیل و سلاح هسته این رژیم را حل کند آینده ای باز هم بغرنج تر و نگران کننده تر در این منطقه حساس وجود خواهد داشت و گسترش آن به کشورهای آسیایی و اروپایی و پس لرزه های آن در آمریکای لاتین، استرالیا و سایر نقاطی که با رژیمی بنام اسراییل از نظر زمینی ارتباط ندارند، سرایت پیدا کرده و همواره متلاطم خواهد بود.

......................................



مصاحبه: معصومه زارع