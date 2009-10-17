یمن به جمع تولید کنندگان LNG دنیا پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توتال فرانسه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: اولین کارخانه تولید LNG کشور یمن به رهبری این شرکت فرانسوی از پانزدهم اکتبر (بیست و سوم مهرماه) به بهره برداری رسیده است.

ظرفیت تولید گاز مایع شده (LNG) این کارخانه حدود هفت میلیون و 700 هزار تن در سال بوده که قرار است اولین محموله این کارخانه به شرق آسیا و سپس کشورهای حاشیه اقیانوس اطلس صادر شود.

برای ساخت و بهره برداری از این طرح تولید گاز طبیعی مایع شده (LNG) حدود 4.5 میلیارد دلار هزینه شده است. این طرح تولید LNG با مشارکت کنسرسیومی متشکل از شرکت ملی گاز یمن، توتال فرانسه، هنت اویل کمپانی آمریکا، کوگاز» و هیوندای کره جنوبی اجرایی شده است.

در حال حاضر میزان تولید روزانه نفت خام یمن حدود 330 هزار بشکه است. همچنین این کشور تاکنون به عضویت سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در نیامده است.

پیش از این نیز یک موسسه بین المللی از افزایش ظرفیت تولید LNG قطر به حدود 77 میلیون تن تا سال آینده میلادی خبر داده و پیش بینی کرده بود درآمد حاصل از فروش LNG به مهمترین منبع درآمدی قطر تبدیل شود.

گفتنی است، در حال حاضر به جز طرح ایران LNG ساخت و اجرای هیچ کدام از طرحهای تولید LNG ایران آغاز نشده است.