بافت فرسوده 400 شهر کشور احیا می شود

سید ابوالفضل موسوی در حاشیه بازدید وزیر مسکن و شهرسازی از طرحهای مسکن مهر در استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: مطالعات بافت فرسوده 400 شهر کشور به پایان رسیده که طراحی تفصیلی در 17 هزار هکتار از محدوده بافتهای فرسوده شهری آماده شده که در صورت تامین اعتبار کار اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی افزود: با تعامل با بانکهای عامل و دولت در بافت فرسوده شهری برای هر واحد مسکونی 14 میلیون تومان وام و یک میلیون تومان به صورت یارانه پرداخت می شود و به منظور تشویق صاحبان این گونه واحدها شهرداریها نیز موظف شدند در هزینه پروانه های ساخت 50 درصد تخفیف لحاظ و یا حداقل این هزینه ها را تقسیط کنند.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری یادآور شد: محدوده بافتهای شهری با ارزش احیا و بناهایی که ارزش تاریخی ندارند، بازسازی خواهند شد.

موسوی تصریح کرد: تلاش می کنیم بافتهای تاریخی و ارزشمند شهری احیا و حفظ شود که امسال توانایی بازسازی و احیای 100 هزار واحد مسکونی را در کشور داریم که به دلیل محدودیت اعتبارات یارانه ای امسال تنها 38 هزار واحد تسهیلات خواهند گرفت.

وی آموزش ساکنان بافت های فرسوده و مدیران شهری را در اجرای سریع و موفق این طرح مهم دانست و گفت: با هماهنگی وزارت کشور از سال گذشته دوره های آموزشی دایر شده است که تا کنون 360 دوره برای مدیران و مردم برگزار شده تا ساکنان مناطق با اهمیت احیای بافتهای فرسوده بیشتر آشنا شوند.

موسوی حفظ هویت شهری و معماری ایرانی در شهرهای جدید را از اولویت شرکت عمران و بهسازی شهری کشوردانست و گفت: شیوه نامه این طرح آماده و ابلاغ شده است و تا کنون 200 واحد از تسهیلات تعیین شده نیز برخوردار شده اند.

وی از شناسایی سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه نشین در شهرهای کشور خبر داد و افزود: مطالعه و شناسایی مراکز حاشیه ای در شهرهای بالای 150 هزار نفر جمعیت و مراکز استانها به پایان رسیده و با شناسایی معضلات استانها با نگاه بر رویکرد توانمندسازی تلاش می کنیم مردم را در اجرای این طرحها که در برخی از شهرها تا 100 طرح در آنها اجرا خواهد شد، مشارکت دهیم.

اجرای طرح راهبرد توسعه شهری با مشارکت بانک جهانی

وی از اجرای طرح راهبرد توسعه شهری در کشور هم خبرداد و اظهار داشت: با اجرای طرح مشترک CBS با بانک جهانی با بررسی حوادث و نکات اقتصادی، فقر اجتماعی، شهرسازی، فرهنگ معماری، طرح راهبرد توسعه شهری که جامع و کامل و مطابق با آخرین متدهای شهرسازی دنیاست در شهرهای مستعد کشور اجرا خواهد شد.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: شهرهای قزوین، شاهرود و بندر انزلی به عنوان پایلوت طرح راهبرد توسعه شهری انتخاب شدند که در صورت موفقیت این طرح در سایر مناطق هم اجرا می شود.