تایید گزارش گلدستون و انتظار جهانی برای محاکمه جنایتکاران صهیونیست

ساعاتی پیش شورای حقوق بشر سازمان ملل در رای گیری علنی درباره گزارش گلدستون با وجود مخالفت آشکار واشنگتن و تل آویو با اکثریت قاطع 25 رای موافق این گزارش را تایید کرد.

در نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل که با خشم فراوان نمایندگان رژیم صهیونیستی، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی همراه بود، اولین گام برای محاکمه جنایتکاران جنگی صهیونیست در دادگاه جنایت های جنگی لاهه فراهم شد.

براین اساس در صورت تایید گزارش گلدستون در شورای امنیت، پیگیری محاکمه جنایتکاران جنگی صهیونیست در دادگاه لاهه دنبال خواهد شد.

پیش از رای گیری علنی از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره گزارش گلدستون، فرانسه در پیشنهادی خواستار تعویق رای گیری در این باره شد. این پیشنهاد با مخالفت قاطع سران جلسه رد شد.

در ادامه نمایندگان تل آویو و واشنگتن به انتقاد کلی از برگزاری این نشست پرداختند و خواستار رای منفی اعضای شورا شدند.

با وجود این فشارها، نتایج رای گیری از تایید قاطع گزارش گلدستون توسط اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل حکایت داشت. بر این اساس در مقابل 25 رای موافق، 6 رای مخالف در این زمینه دیده شد و 11 کشور نیز رای ممتنع دادند.

شکست واشنگتن و تل آویو در اجبار جامعه جهانی برای عدم پیگیری جنایات جنگی رخ داده در نوار غزه که با تایید گزارش گلدستون در شورای حقوق بشر سازمان ملل میسر شد، اراده بین المللی در زمینه محاکمه جنایتکاران جنگی صهیونیست را آشکار کرده است.

جنایتکارانی همچون "ایهود اولمرت" نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی در زمان جنگ 22 روزه که دست آنان تا آغشته به خون فلسطینیان است و یا "ایهود باراک" وزیر جنگ این رژیم که همچنان در برخی از اظهارات خود از جنگی دیگر علیه غزه سخن می گوید.

گزارش 547 صفحه ای گلدستون درباره وقایع جنگ غزه که از 20 هزار صفحه سند و عکس مختلف و با استفاده از گفتگوی رو در رو با بیش از 200 نفر تهیه شده است، بطور آشکار رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایت های جنگی علیه فلسطینیان متهم کرده است.

از طرفی در این گزارش به شهادت 1400 فلسطینی که اکثر آنان غیر نظامی بوده اند، در جنگ غزه اشاره شده است. بیشتر این شهدا کودک و یا زنان بی گناه بوده اند.

از طرفی گزارش گلدستون که مقرر بود هفته گذشته در شورای حقوق بشر سازمان ملل به تایید برسد، با اقدام خفت بار تشکیلات خودگردان با تاخیر 6 ماهه مواجه شد.

این رسوایی تشکیلات خودگردان البته با واکنش گسترده گروه های فلسطینی و جوامع بین المللی مواجه شد و تشکیلات خودگردان بلافاصله اقدام خود را پس گرفت.

با تقاضای مجدد تشکیلات خودگردان بررسی گزارش گلدستون از روز گذشته در شورای حقوق بشر سازمان ملل آغاز و با تایید قاطع این گزارش در رای گیری امروز پایان یافت.

به نظر می رسد با وجود ناکامی امروز واشنگتن و تل آویو در شورای حقوق بشر، آمریکا با حق وتوی خود در شورای امنیت از پیگیری جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در دادگاه لاهه و محاکمه سران جنایتکار صهیونیست جلوگیری نماید.