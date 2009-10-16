به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دانمارک، در ادامه سومین روز از مسابقات تکواندو قهرمانی جهان سمانه شش پری که در دور اول "نتالیا زاخورا" از اوکراین را شکست داده بود، در دومین دیدار خود به مصاف "آرزو باقریف" از آذربایجان رفت.

در ابتدای این مبارزه حریف آذری یک امتیاز از ضربه روی محافظ شش پری به نام خود ثبت کرد اما نماینده ایران خیلی زود با ضربه‌ای که روی سر حریف زد سه امتیاز گرفت و در ادامه یک امتیاز دیگر کسب کرد و 4 بر یک پیش افتاد.

شش پری در ثانیه های پایانی راند اول 3 امتیاز دیگر کسب کرد که با اعتراض مربی آذربایجان، داوران پس از بررسی فیلم این 3 امتیاز را پاک کردند.

حریف آذربایجانی در ابتدای راند دوم روی یک ضربه خطا اخطار دوم را از سر داور گرفت تا یک امتیاز به نام نماینده ایران ثبت شود. تکواندوکار کشورمان در فاصله 20 ثانیه به پایان این راند دو امتیاز دیگر گرفت و جمع امتیازات خود را به عدد 7 رساند.

شش پری راند سوم را به اداره بازی پرداخت و در نهایت 7 بر یک برنده از میدان خارج شد. نماینده ایران در دور سوم باید با "یه تسونگ" از چین تایپه مبارزه کند.