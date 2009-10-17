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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۸:۵۳

اکبر زبردست:

داور در گرفتن اوت و کرنر مشکل داشت

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم مس رفسنجان با تاکید بر اینکه نظارت روی داوریهای لیگ یک باید بیشتر باشد، گفت: ساده ترین کار داوری گرفتن اوت و کرنر است اما داور در گرفتن آن هم مشکل داشت.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، اکبر زبردست در کنفرانس خبری بعد از بازی گفت: شهرداری تیم خوبی است و دو بازی خانگی پشت سر هم داشته و شرایط را به نفع این تیم کرده بود.

زبردست خاطرنشان کرد: شرایط تماشاگر، زمین و شرجی هوا به نفع شهرداری بود زیرا هوای رفسنجان سرد و خشک است و شرجی بودن هوای بندرعباس تیم را با مشکل مواجه کرد.

وی بیان کرد: شش بازیکن اصلی تیم از ترکیب تیم خارج شده اند و به تیمهای لیگ برتری رفته اند و نمی توان توقع داشت تا بازیکنان جدید در فرصت کم بتوانند توقعات تاکتیکی را برآورده کنند.

وی در مورد تغییر هیئت مدیره باشگاه گفت: هیئت مدیره و مدیرعامل تیم تغییراتی داشته است اما هسته مرکزی باشگاه تغییر نکرده است و همچنان زیر نظر صنعت مس کرمان است.

حواشی بازی جواد خیابانی و فنایی داور باسابقه فوتبال ایران که به دعوت مسئولان شهرداری برای تماشای بازی به بندرعباس آمده بودند در بین دو نیمه مجری برنامه چندین بار از آنها خواست تا برای دقایقی در زمین حاضر شوند و با تماشاگران صحبت کوتاهی داشته باشند اما عدم حضور آنها در زمین باعث شد تا تماشاگران علیه آنها شعار دهند.

کد مطلب 965188

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