160 هزار گلستانی به سینما رفتند

محسن ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این تعداد نسبت به شش ماه اول سال قبل که 112 هزار نفر بود، رشد داشته است.

وی اظهار داشت: در سال جاری 60 فیلم در سینماهای استان نمایش داده شد که این تعداد دو برابر فیلمهای اکران شده سال قبل بوده است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع نمایش فیلم در سینماهای استان یک میلیارد و 890 میلیون ریال درآمد حاصل شد که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 120 درصد رشد داشته است.

به گفته ربانی، ماهانه بین 10 تا 100 میلیون ریال هزینه سینماها بوده که این هزینه باید از طریق فروش فیلمها تامین شود.

رئیس حوزه هنری گلستان بیان داشت: بازسازی سینماها در افزایش استقبال مردم از این مراکز فرهنگی موثر بوده و روند استقبال را رشد داده است.

وی یادآور شد: در سال گذشته در زمینه صنعت سینما جز سه استان برتر در زمینه جذب مخاطب بوده ایم که نشان تلاش فعالان این عرصه دارد.

وی عنوان کرد: با توجه به وجود سینماهای فرسوده در استان باید بخشهای مختلف دست به دست هم دهند تا در این زمینه کار شود.

وی در زمینه تاسیس سینما در شهرهای بدون سینما بیان داشت: تاسیس سینما در این مناطق مستلزم برنامه ریزی بوده و سینما باید به یک مجموعه فرهنگی تبدیل شود.