آبیاری 90 درصد اراضی کشاورزی گلستان سنتی است

علیرضا کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برای کاهش اثرات خشکسالی در بخش کشاورزی باید با بهبود مدیریت آبیاری در این زمینه گام برداشته شود.

وی اظهار داشت: در استان ما به دنبال کیفیت نبودیم و سطح زیر کشت پایین است و آبیاری بارانی زمانی ارزش دارد که گامهای موثری برای افزایش راندمان آبیاری برداشته شود.

وی خاطرنشان کرد: برای بالا بردن راندمان آبیاری و اصلاح روشهای موجود آبیاری باید برنامه ریزی شود و تغییر و جایگزینی در این بخش صورت گیرد.

به گفته کیانی، در حال حاضر 50 درصد منابع آبی استان تبخیر می شود که باید در این زمینه نیز برنامه ای ارائه شود تا تبخیر حذف شود.

محقق مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: برای بالابردن راندمان آبیاری باید نگاه ملی داشته باشیم و از پتانسیلهای موجود نهایت بهره گیری شود.

وی یادآور شد: وجود آب شور در منطقه بسیار زیاد بوده که این آب شور فواید زیادی دارد و باید در این بخش نیز برنامه ریزی شود.

این محقق عنوان کرد: امروز کشورها تولیدات باکیفیت می خواهند تا به وسیله آن فقر و گرسنگی را از بین ببرند و هیچ راهی وجود ندارد و باید از چرخه منابع آبی درست استفاده کنیم.

وی افزود: تنها گزینه افزایش بهره وری آب برای نجات است و باید از منابع آبی با مدیریت صحیح استفاده بهینه ای شود.