علیرضا خزائلی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: در این دوره از مسابقات 14 کشور با 48 طرح شرکت کردند که 10 کارشناس بین‌الملل مرمت، مدارک طرحها را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: در این مسابقه دو طرح سازمان نوسازی و بهسازی با عنوان حمام تاریخی قجر و خانه امام جمعه شهیدی قزوین شرکت داده شد که این دو طرح از لحاظ فنی و اجرایی در سطح عالی و مطلوب ارزیابی شدند.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین بیان کرد: هیئت داوران نحوه مرمت این طرحها را نشان دهنده تعهد قابل توجه مجری در صرفه‌ جویی و استفاده از الگوی مصرف بهینه در مصرف منابع میراث منطقه ‌ای اعلام کرد.



وی عنوان کرد: این هیئت طرح مرمت و بازسازی خانه امام جمعه شهیدی واقع در محله آخوند را در زمینه حفاظت از بنای مذکور با کیفیت معماری ویژه از طریق استفاده مجدد انطباقی با عنوان مرکز اجتماعی و کتابخانه به رسمیت شناخت.

خزائلی تصریح کرد: هیئت متخصص داوران، طرح مرمت و باز زنده ‌سازی حمام تاریخی قجر واقع در محله آقا کبیر در زمینه حفاظت از میراث تاریخی با کیفیت قابل توجه معماری و تکنولوژی منحصر به فرد از طریق استفاده مجدد انطباقی با عنوان موزه مردم شناسی به رسمیت شناخت و اجرای آن را مساعدت در راستای ارتقای آگاهی عمومی و اجتماعی آن در گذشته عنوان کرده است.

وی افزود: این سازمان به منظور شناساندن هر چه بیشتر ابنیه مورد مرمت و بازسازی شده در قزوین و بافت تاریخی و ارزشمند این استان در سطح جهانی، در مسابقه جوایز حفاظت از میراث فرهنگی آسیا و اقیانوسیه با دو طرح یاد شده شرکت کرد که نتایج به دست آمده حاصل تلاش شبانه ‌روزی تیم اجرایی در راستای جمع‌ آوری، مستندسازی، استانداردسازی و ترجمه اطلاعات تخصصی است.