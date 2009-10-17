10 میلیارد ریال برای تکمیل مجتمع ورزشی بانوان گلستان نیاز است

قربانعلی پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این مجتمع ورزشی در چهار طبقه مشتمل بر خوابگاه، رستوران و سالن ورزشی در دست ساخت بوده که تاکنون 15 میلیارد ریال برای ساخت آن هزنیه شده است.

وی اظهار داشت: در نیمه دوم سال جاری 21 طرح ورزشی در استان افتتاح و به سطح فضاهای ورزشی استان اضافه می شود.

وی به افتخارات ورزش استان در سال جاری اشاره و خاطرنشان کرد: حضور ورزشکاران دومیدانی بانوان در مسابقات آسیایی سنگاپور و کسب دو مدال طلا و یک نقره، کسب مقام نائب قهرمانی تیم کبدی بانوان و مردان در مسابقات آسیایی مالزی از جمله این افتخارات است.

به گفته پاشا، حضور ورزشکاران کاراته در مسابقات بین المللی امارات و جهانی ژاپن و کسب 9 مدال ورزشی، کسب چهار مدال در رشته والیبال ساحلی در مسابقات آسیایی تایلند، حضور ورزشکاران رشته وشو در مسابقات آسیایی ماکو و کسب دو مدال ورزشی و کسب سه مدال در مسابقات جهانی تایلند و فرانسه در رشته سپک تاکرا از دیگر افتخارات ورزشی استان در سال جاری است.

مدیرکل تربیت بدنی گلستان بیان داشت: ورزشکاران بانوان استان در سال گذشته در مسابقات کشوری 76 مدال، مسابقات آسیایی هفت مدال و مسابقات بین المللی 19 مدال کسب کردند.

وی یادآور شد: در همین مدت، ورزشکاران مرد استان 131 مدال کشوری، 12مدال آسیایی، 28 مدال جهانی، 10 مدال بین المللی و دو مدال پارالمپیک کسب کرده اند.

وی تعداد ورزشکاران سازمان یافته استان را 74 هزار و 116 نفر اعلام کرد و گفت: این استان در این زمینه رتبه اول کشوری را داراست.