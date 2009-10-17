پنج حادثه طبیعی کردکوی را تهدید می کند

احمد سردارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کردکوی افزود: سیل، زلزله، حوادث جاده ای، باد و طوفان و آتش سوزی از جمله حوادثی است که سالانه این شهرستان را تهدید می کند.

وی اظهار داشت: فراهم نبودن زیرساختهای مناسب درون شهری مشکلات فراروی را در زمینه پیشگیری از این بلایای طبیعی مشکل کرده است.

وی خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از حوادث طبیعی در شهرستان، کمیته پیشگیری از حوادث تشکیل شده است و در زمینه ساماندهی مسیرها و کانالهای قدیمی آب در منطقه برنامه ریزی شده است.

وی از تهیه مشاور برای ساماندهی آبهای سطحی شهر خبر داد و گفت: اجرای این طرح نیز تاحد زیادی می تواند خسارتهای ناشی از حوادث را کاهش دهد.

سردارزاده، با اشاره به فعالیت عمرانی دو سال گذشته در این شهر بیان داشت: بیش از 20 هکتار آسفالت ریزی در معابر شهر کردکوی انجام گرفته است.

شهردار کردکوی بیان داشت: این آسفالت بالغ بر 200 هزار متر مربع بوده که علاوه بر آن مساحتی حدود پنج هزار متر مربع بتن ریزی معابر فرعی نیز در شهر کردکوی انجام گرفت.

سردارزاده افزود: در جهت بهبود عبور و مرور شهری 250 هزار متر مربع زیرسازی و پخش نخودی و 9500 متر مربع موزائیک فرش در پیاده رو سازی معابر صورت گرفته است.

وی یادآور شد: همچنین در بحث پیشگیری از حوادث غیرمترقبه دیواره سازی رودخانه قاضی محله و احداث 8900 متر طول جدول، کانال بتنی جهت هدایت آبهای سطحی و ساماندهی مسیلها صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: احداث آرامستان محله و لاغوز، احداث بازارچه جنگلی شهرداری با ظرفیت 40 غرفه جهت اشتغالزایی و ساماندهی گلزار شهداء شهر کردکوی و ساماندهی تقاطعهای سطح شهر و اجرای طرح ترافیکی و رنگ آمیزی و زیباسازی معابر شهری با نمادهای مناسب و ... از برنامه های این شهرداری در دو سال گذشته بوده است.