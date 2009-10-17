تلاشم برای کسب رنکینگ بهتر در رده جوانان جهان است

نوشاد عالمیان ملی پوش مازندرانی تیم پینگ پنگ کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: هم اکنون به همراه دیگر ملی پوشان کشور در آکادمی ملی پینگ پنگ زیر نظر مربیان ایرانی و کره ای مشغول به تمرین هستم.

پدیده جوانان ایران که به تازگی به جمع بازیکنان ملی کشور پیوسته است، افزود: هم اکنون نیز با هدایت جمیل لطف الله نسبی مربی جوانان ایران با یکی از بازیکنان کره ای تمرین می کنم.

وی ادامه داد: قرار است به همراه لطف الله نسبی در مسابقات فینال پوروتور جوانان جهان در ژاپن شرکت کنم و این روزها با نظر مستقیم "فواد کاسب" سرمربی تیم ملی مستقیما عملکردم را زیر نظر دارد.

عالمیان اظهار داشت: با یکی از بازیکنان کره ای یا سایر بازیکنان تیم ملی تمرین می کنم و سعی دارم به به کارم سرعت بیشتری بدهم.

وی با بیان اینکه تنها در دو رخداد ورزشی تا پیش از پایان سال 2009 می تواند به عنوان بازیکن جوانان ایران در مسابقات حاضر شود، گفت:‌ این آخرین تلاشهای من برای کسب رنکینگ بهتر در رده جوانان جهان است و بنابراین باید تمام تلاش خود را بکار بگیرم.

عالمیان که هم اکنون رتبه 22 جوانان جهان را در اختیار دارد، چندی پیش باتوجه به انجام بازیهای درخشان در اسپانیا،‌ توانست تا رتبه 18 جوانان جهان صعود کند.