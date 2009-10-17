متهمین باند فروش داروهای کمیاب حکم انفصال از خدمات دولتی گرفتند

ذبیح الله خدائیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی حکم متهمین باند بزرگ فروش داروهای کمیاب "متادون" را صادر کرد.

وی تصریح کرد: 4 نفر از اعضای این باند فروش داروهای کمیاب به اتهام مشارکت در نگهداری و فروش غیر قانونی 84/159 کیلوگرم متادون به میزان 896 میلیون ریال جزای نقدی، 174 ضربه شلاق، 6 ماه انفصال موقت از خدمات دولتی، 20 سال حبس تعزیری و دو نفر دیگر به حبس ابد محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به جزئیات حکم این متهمان، عنوان کرد: متهم ردیف اول به نام "ع- م " به حبس ابد و 360 میلیون ریال جزای نقدی، 74 ضربه شلاق و انفصال موقت ازخدمات دولتی محکوم شد. متهم ردیف دوم با نام "ا- ش" به حبس ابد محکوم و متهم ردیف سوم به نام "ش- پ" به 320 میلیون ریال جزای نقدی،10سال حبس، 6 ماه انفصال موقت از خدمات دولتی و 50 ضربه شلاق و متهم ردیف چهارم به نام "م – و" به تحمل 10سال حبس تعزیری، 216 میلیون ریال جزای نقدی و 6 ماه انفصال از خدمات دولتی و 50 ضربه شلاق محکوم شدند .

خدائیان خاطر نشان کرد: حکم یاد شده وفق ماده 32 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر قطعی و لازم الاجراست.