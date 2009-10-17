  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۹

متهمین باند فروش داروهای کمیاب حکم انفصال از خدمات دولتی گرفتند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان لرستان از صدور حکم متهمین باند فروش داروهای کمیاب در این استان خبر داد.

ذبیح الله خدائیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی حکم متهمین باند بزرگ فروش داروهای کمیاب "متادون" را صادر کرد.

وی تصریح کرد: 4 نفر از اعضای این باند فروش داروهای کمیاب به اتهام مشارکت در نگهداری و فروش غیر قانونی 84/159 کیلوگرم متادون به میزان 896 میلیون ریال جزای نقدی، 174 ضربه شلاق، 6 ماه انفصال موقت از خدمات دولتی، 20 سال حبس تعزیری و دو نفر دیگر به حبس ابد محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به جزئیات حکم این متهمان، عنوان کرد: متهم ردیف اول به نام "ع- م " به حبس ابد و 360 میلیون ریال جزای نقدی، 74 ضربه شلاق و انفصال موقت ازخدمات دولتی محکوم شد. متهم ردیف دوم با نام "ا- ش" به حبس ابد محکوم و متهم ردیف سوم به نام "ش- پ" به 320 میلیون ریال جزای نقدی،10سال حبس، 6 ماه انفصال موقت از خدمات دولتی و 50 ضربه شلاق و متهم ردیف چهارم به نام "م – و" به تحمل 10سال حبس تعزیری، 216 میلیون ریال جزای نقدی و 6 ماه انفصال از خدمات دولتی و 50 ضربه شلاق محکوم شدند.

خدائیان خاطر نشان کرد: حکم یاد شده وفق ماده 32 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر قطعی و لازم الاجراست.

کد مطلب 965289

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها