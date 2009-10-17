  1. بین الملل
  2. سایر
۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۹:۵۰

با صدور قطعنامه ای /

کمیته حقوق بشر جنایات اسرائیل را محکوم کرد/ گزارش گلدستون تایید شد

کمیته حقوق بشر جنایات اسرائیل را محکوم کرد/ گزارش گلدستون تایید شد

کمیته حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای علاوه بر تایید گزارش گلدستون، هرگونه اقدام و جنایت اسرائیل علیه غیر نظامیان فلسطینی را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، در رای گیری علنی کمیته حقوق بشر سازمان ملل که دقایقی پیش در ژنو صورت گرفت، گزارش گلدستون با اکثریت 25 رای موافق در برابر 6 رای مخالف مورد تایید قرار گرفت.

در این رای گیری 11 کشور عضو کمیته حقوق بشر سازمان ملل رای ممتنع دادند.

رژیم صهیونیستی و آمریکا قبل از این رای گیری تلاش بسیاری برای عدم تایید گزارش گلدستون در کمیته حقوق بشر سازمان ملل به عمل آوردند.

نماینده آمریکا با اعلام اینکه از روند کنونی که کمیته حقوق بشر در پیش گرفته نا امید شده ایم، مخالفت شدید خود را با تایید گزارش گلدستون اعلام کرد.

نماینده تل آویو نیز با مخالفت شدید با این گزارش از اینکه در آن اشاره به اقدامات حماس نشده است، انتقاد کرد.

از طرفی نماینده فلسطین در کمیته حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد: خواهان عدالت و محاکمه جنایتکاران هستیم.

کد مطلب 965290

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها