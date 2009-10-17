چین خواهان 1000 متر مربع از فضای نمایشگاه کتاب تهران است

محمد اللهیاری فومنی مشاور رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که هم اکنون به همراه گروهی به نمایندگی از کشورمان در نمایشگاه کتاب فرانکفورت به سر می‌برد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های ایران در این نمایشگاه گفت: در دوره شصت و یکم نمایشگاه کتاب فرانکفورت چند غرفه به موسسات انتشاراتی ایرانی از جمله انتشارات علمی فرهنگی، رایزنی فرهنگی ایران در آلمان و مجمع جهانی اهل‌البیت اختصاص یافته که متراژ عموم آنها 6 تا 9 متر است.

وی در ادامه از حضور موثر مسئولان و نمایندگان نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در این نمایشگاه (فرانکفورت) خبر داد و افزود: بزرگترین غرفه ایران در نمایشگاه فرانکفورت به نمایشگاه کتاب تهران مربوط می‌شود که با دو غرفه در بخش بین‌الملل این نمایشگاه به فعالیت می‌پردازد.

اللهیاری ادامه داد: در سالن 5 بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب فرانکفورت غرفه‌ای به مساحت 80 متر مربع در اختیار نمایشگاه کتاب تهران قرار دارد که همکاران ما با استفاده از سازه‌هایی که آنها را با ترکیبهایی از معماری سنتی و مدرن ایجاد کرده‌اند مشغول به فعالیت در آن هستند. بخش کودک و نوجوان نمایشگاه کتاب تهران هم در غرفه‌ای دیگر به مساحت 64 متر مربع در سالن 2 بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب فرانکفورت فعال است.

وی گفت: مسئولیت این دو بخش و در واقع گروه اعزامی از نمایشگاه کتاب تهران بر عهده آقای علی شجاعی صائین به عنوان مدیر کمیته جنبی این نمایشگاه (نمایشگاه کتاب تهران) است.

مشاور رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با اشاره به فعالیتهای این غرفه‌ها افزود: حدود 800 عنوان کتاب از نویسندگان و مولفان ایرانی که با موضوعاتی مانند کودک و نوجوان، دینی، تاریخی، علمی و ایرانشناسی در این نمایشگاه عرضه شده‌اند در کاتالوگی دوزبانه (فارسی - انگلیسی) به بازدیدکنندگان معرفی می‌شوند. در کنار این عناوین و در بخشی ویژه، آثار برگزیده جوایز کتاب سال و کتاب فصل هم به مخاطبان معرفی می‌شود.

اللهیاری گفت: ما همچنین از طریق دو دستگاه LCD نمایشگر 46 اینچی و از طریق گزارشهایی که از این نمایشگرها نشان داده می‌شود به معرفی نمایشگاه کتاب تهران و نیز نشر ایران و همچنین جنبه‌های تاریخی و نیز مشاهیر ایرانی می‌پردازیم.

وی گفت: شعار نمایشگاه کتاب تهران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت "ایران؛ دهه پیشرفت و عدالت" است که در دو بنر بزرگ در دو طرف غرفه به نمایش درآمده است. ما همچنین در یک لوح فشرده سه زبانه (فارسشی، انگلیسی و عربی) کتابهای ایرانی حاضر در نمایشگاه کتاب فرانکفورت را معرفی می‌کنیم.

این مقام مسئول همچنین از معرفی 20 تن از مشاهیر ایران شامل خیام، مولوی، ابن سینا، سهروردی، حافظ، غزالی، فردوسی، رازی، عطار، رودکی، ملاصدرا، فارابی، بیهقی، سعدی، ابوریحان بیرونی، ابن مسکویه، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی و ناصر خسرو در یک کاتالوگ سه‌زبانه (فارسی، انگلیسی و آلمانی) خبر داد.

مشاور رئیس نمایشگاه کتاب تهران به دیدارهای صورت گرفته با مسئولان نمایشگاههای خارجی دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: هیئت ایرانی حاضر در نمایشگاه کتاب فرانکفورت به سرپرستی علی شجاعی صائین علاوه بر دیدار با مسئول بخش خاورمیانه‌ای نمایشگاه کتاب فرانکفورت تا کنون با مسئولان و نمایندگان نمایشگاههای بین‌المللی کتاب اوکراین، استانبول، شارجه، بلاروس، لهستان، چین و نیز تعدادی از موسسات انتشاراتی بزرگ مانند "میه" دیدارهای مفیدی را برگزار کرده است.

وی در توضیح بیشتر در این باره گفت: مسئول بخش خاورمیانه‌ نمایشگاه کتاب فرانکفورت در دیدار با اعضای هیئت ایرانی با تاکید بر ادامه همکاری دو نمایشگاه کتاب تهران و فرانکفورت از آمادگی خود برای اعزام تعدادی از نویسندگان آلمانی به نمایشگاه کتاب تهران در سال آینده خبر داد و طرف ایرانی نیز آمادگی خود را برای ادامه همکاری با نمایشگاه کتاب فرانکفورت و پذیرش این نویسندگان در تهران اعلام کرد.

اللهیاری اضافه کرد: در دیدار مسئول نمایشگاه کتاب تهران با خانم "رونگ" مسئول بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب چین نیز آنها ضمن تاکید بر همکاری بیشتر بین نمایشگاهی از ما خواستند ک در نمایشگاه سال 1389 کتاب تهران 500 تا 1000 متر مربع فضای نمایشگاهی در اختیار آنها بگذاریم.

وی درباره نظر طرف ایرانی درباره این درخواست چینی‌ها گفت: این تقاضا نیز مانند هر تقاضای دیگری از این دست باید در شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران بررسی شود و بعد از مشخص شدن نتیجه این بررسی می‌توانم آن نتیجه را به طرف چینی اعلام کنیم.

مشاور رئیس نمایشگاه کتاب تهران همچنین گفت: تا کنون سرکنسول ایران در فرانکفورت (ظفرزاده)، مسئول بخش فرهنگی سفارت ایران در برلین (میرمحمد صادقی) و جمعی از دانش آموزان مدرسه ایرانی فرانکفورت از غرفه نمایشگاه کتاب تهران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت بازدید کرده‌اند و به آنها علاوه بر هدایای فرهنگی مانند مجلداتی از مثنوی، چتری با آرم نمایشگاه کتاب تهران اهداء شده است.

به گفته اللهیاری ،علیرضا شیخ عطار سفیر کشورمان در آلمان عصر امروز از غرفه نمایشگاه کتاب تهران در فرانکفورت بازدید و هیئت اعزامی ایران به آلمان در ضیافتی که در کنسولگری ایران در فرانکفورت برگزار می شود شرکت می کنند.

شصت و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت از روز 14 اکتبر (22 مهر) افتتاح شد و تا 18 اکتبر (26 مهر) ادامه دارد.