یاسر موحدفرد دبیرکل بنیاد فردوسی که به تازگی از همایش "شاهنامه و میراث دشت کویر" در قزاقستان به ایران بازگشته است در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این همایش گفت: به مناسبت هزاره شاهنامه و به پیشنهاد بنیاد فردوسی و البته با محوریت یونسکو همایش جهانی "شاهنامه و میراث دشت کویر" با حضور استادان زبان فارسی از 9 کشور شامل ایران، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکیه و جمهوری خودمختار باشقیرستان برگزار شد.

وی با بیان اینکه همایش مذکور در روزهای 15 و 16 مهر ماه در کتابخانه مرکزی آلماتی (پایتخت قزاقستان) برگزار شده است افزود: در روز 17 مهر ماه هم نشستی با دانشجویان دانشگاه آبای (آبلای خان) برگزار کردیم که در آن قدمعلی سرامی (از ایران) و آریانفر سفر عبدالله (از تاجیکستان) سخنرانی کردند.

موحدفرد با اشاره به دستاوردهای این همایش گفت: خوشبختانه دکتر آریانفر سفر عبدالله که از شاهنامه‌پژوهان مشهور تاجیکستانی و مدیرمسئول مجله ایراننامه و مدیر بخش ایرانشنانسی پژوهشگاه خاورشناسی دانشگاه روابط بین‌الملل قزاقستان است پذیرفت که ریاست دفتر نمایندگی بنیاد فردوسی در آسیاس میانه را برعهده بگیرد.

دبیرکل بنیاد فردوسی اضافه کرد: اگر مسئولان وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز ما را یاری کنند دفتر نمایندگی بنیاد فردوسی در آسیای میانه به زودی در قزاقستان تاسیس می‌شود.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاهی با موضوع شاهنامه در آلماتی خبر داد و گفت: در این نمایشگاه پوسترها و تندیسهایی از شخصیتهای داستانی شاهنامه از جمله آرش کمانگیر، سیاوش، باربد موسیقیدان و نیز مفاخر ایران از جمله فردوسی، رودکی، عطار و دیگر شاعران ایرانی به نمایش درآمده که تا 26 مهر ماه هم ادامه دارد.

موحدفرد در پایان از مسئولان فرهنگی دولت خواست بنیاد فردوسی را در اقداماتی که با هدف بزرگداشت فردوسی در اقصا نقاط جهان انجام خواهد داد یاری کنند.