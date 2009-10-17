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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۸:۵۲

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های مهم جهان به شرح زیر است.

-"هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری بی.بی.سی مدعی شد : روسیه ایران را به عنوان یک تهدید قلمداد می کند.

-دادگاهی در آمریکا، بدون هرگونه سندی ایران را به پرداخت 310 میلیون دلار غرامت به قربانیان حادثه بمب گذاری سفارت آمریکا در لبنان در سال 1984 محکوم کرد.

- یک شبکه خبری ترک از سفر نخست وزیر ترکیه به ایران و آمریکا در آینده ای نزدیک خبر داد.

-سفیر انگلیس در عربستان گفت: اهمیت راهبردی و تاریخی ایران غیرقابل انکار است.

- خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای سفر دروه ای به فلسطین اشغالی و کرانه باختری رود اردن، روز  دوشنبه به خاورمیانه سفر می کند .

-وزیر امور خارجه فرانسه در هفته جاری به خاورمیانه سفر می کند.

-وزارت دفاع آمریکا ( پنتاگون ) از لغو طرح اعزام سه هزار و 500 نیروی جدید به عراق به دلیل بهبود اوضاع این کشور خبر داد.

-کاخ سفید از مکالمه تلفنی روسای جمهور آمریکا و فرانسه درباره ایران و تغییرات جوی خبر داد.

-یک خبرگزاری غربی گران بودن سوخت و هزینه انتقال آن به پاکستان و سپس افغانستان را یکی از دلایل اصلی هزینه سرسام آور جنگ با طالبان عنوان کرد.

کد مطلب 965296

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