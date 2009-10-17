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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۹:۰۴

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری مسابقات تکواندو قهرمانی جهان در دانمارک و برگزاری دیدارهای روز پایانی از هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و پنجم مهرماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیست و هشتم شوال سال 1430 هجری قمری و برابر است با هفدهم اکتبر سال 2009 میلادی.

- هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* پاس همدان - استقلال تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه قدس همدان
* ابومسلم خراسان - سایپا کرج، ساعت 14:45، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
* استقلال اهواز- مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی اهواز
* استیل آذین تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:50، ورزشگاه شهید دستگردی تهران
* صبای قم - پیکان قزوین، ساعت 16:55، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

- نوزدهمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان صبح امروز در دانمارک پیگیری می شود که میثم باقری و یوسف کرمی در بخش مردان و فاطمه نعمتی در بخش بانوان به مصاف حریفان خود می روند.

- سومین روز از بیست و چهارمین دوره مسابقات دوچرخه سواری تور آذربایجان امروز به مسافت 140 کیلومتر و بین شهرهای تبریز به جلفا برگزار می شود.

- هفته یازدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* هیئت فوتبال کرمان - پوشینه بافت قزوین، ساعت 16، سالن استانداری کرمان
* فولادماهان سپاهان - صدرا شیراز، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان
* راه ساری - شهرآفتاب تهران، ساعت 16، سالن سیدرسول حسینی ساری
* فولاد گسترکوثر تبریز - علم و ادب مشهد، ساعت 16، سالن شهید پورشریفی تبریز
* ارم کیش قم - فیروز صفه اصفهان، ساعت 16، شهید حیدریان قم
* لبنیات ارژن شیراز - پتروشیمی تبریز، ساعت 16، سالن صدرا شیراز
* شرکت ملی و حفاری ایران - شهید منصوری قرچک، ساعت 16، سالن نفت اهواز

- هفته هفتم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا از امشب با برگزاری سه دیدار طبق برنامه زیر آغاز می شود:
* دپورتیوولاکرونا - سویا
* رئال مادرید - رئال وایادولید
* والنسیا - بارسلونا

- هفته هشتم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا از امشب با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر آغاز خواهد شد:
* یوونتوس - فیورنتینا
* جنوآ - اینتر

- هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان از عصر امروز با برگزاری هفت بازی طبق برنامه زیر آغاز می شود:
* آستون ویلا - چلسی
* آرسنال - بیرمنگام
* اورتون - ولورهمپتون
* منچستریونایتد - بولتون
* پورتسموث - تاتنهام
* استوک سیتی - وستهام
* ساندرلند - لیورپول

- با برگزاری هفت بازی طبق برنامه زیر از امروز مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان وارد هفته نهم می شود:
* نورنبرگ - هرتابرلین
* اشتوتگارت - شالکه
* وردربرمن - هوفنهایم
* فرایبورگ - بایرن مونیخ
* اینتراخت فرانکفورت - هانوفر
* کلن - ماینز
* هامبورگ - بایرلورکوزن

- هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه‌های فرانسه از امشب با برگزاری هفت بازی طبق برنامه زیر آغاز می شود:
* اوسر - بوردو
* المپیک لیون - سوشو
* مون پلیه - سنت اتین
* لومان - بولون
* والنسین - گرنوبل
* نانسی - مارسی
* لیل - رن

کد مطلب 965298

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