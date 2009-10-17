تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و پنجم مهرماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیست و هشتم شوال سال 1430 هجری قمری و برابر است با هفدهم اکتبر سال 2009 میلادی.

- هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* پاس همدان - استقلال تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه قدس همدان

* ابومسلم خراسان - سایپا کرج، ساعت 14:45، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* استقلال اهواز- مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی اهواز

* استیل آذین تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:50، ورزشگاه شهید دستگردی تهران

* صبای قم - پیکان قزوین، ساعت 16:55، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

- نوزدهمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان صبح امروز در دانمارک پیگیری می شود که میثم باقری و یوسف کرمی در بخش مردان و فاطمه نعمتی در بخش بانوان به مصاف حریفان خود می روند.

- سومین روز از بیست و چهارمین دوره مسابقات دوچرخه سواری تور آذربایجان امروز به مسافت 140 کیلومتر و بین شهرهای تبریز به جلفا برگزار می شود.

- هفته یازدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* هیئت فوتبال کرمان - پوشینه بافت قزوین، ساعت 16، سالن استانداری کرمان

* فولادماهان سپاهان - صدرا شیراز، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان

* راه ساری - شهرآفتاب تهران، ساعت 16، سالن سیدرسول حسینی ساری

* فولاد گسترکوثر تبریز - علم و ادب مشهد، ساعت 16، سالن شهید پورشریفی تبریز

* ارم کیش قم - فیروز صفه اصفهان، ساعت 16، شهید حیدریان قم

* لبنیات ارژن شیراز - پتروشیمی تبریز، ساعت 16، سالن صدرا شیراز

* شرکت ملی و حفاری ایران - شهید منصوری قرچک، ساعت 16، سالن نفت اهواز

- هفته هفتم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا از امشب با برگزاری سه دیدار طبق برنامه زیر آغاز می شود:

* دپورتیوولاکرونا - سویا

* رئال مادرید - رئال وایادولید

* والنسیا - بارسلونا

- هفته هشتم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا از امشب با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر آغاز خواهد شد:

* یوونتوس - فیورنتینا

* جنوآ - اینتر

- هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان از عصر امروز با برگزاری هفت بازی طبق برنامه زیر آغاز می شود:

* آستون ویلا - چلسی

* آرسنال - بیرمنگام

* اورتون - ولورهمپتون

* منچستریونایتد - بولتون

* پورتسموث - تاتنهام

* استوک سیتی - وستهام

* ساندرلند - لیورپول

- با برگزاری هفت بازی طبق برنامه زیر از امروز مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان وارد هفته نهم می شود:

* نورنبرگ - هرتابرلین

* اشتوتگارت - شالکه

* وردربرمن - هوفنهایم

* فرایبورگ - بایرن مونیخ

* اینتراخت فرانکفورت - هانوفر

* کلن - ماینز

* هامبورگ - بایرلورکوزن

- هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه‌های فرانسه از امشب با برگزاری هفت بازی طبق برنامه زیر آغاز می شود:

* اوسر - بوردو

* المپیک لیون - سوشو

* مون پلیه - سنت اتین

* لومان - بولون

* والنسین - گرنوبل

* نانسی - مارسی

* لیل - رن