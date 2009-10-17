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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۹:۰۲

امینی هفته آینده پیش‌تولید "چه کسی در می‌زند" را شروع می‌کند

امینی هفته آینده پیش‌تولید "چه کسی در می‌زند" را شروع می‌کند

پیش‌تولید فیلم تلویزیونی "چه کسی در می‌زند" به کارگردانی احمد امینی به سفارش سیمافیلم هفته آینده آغاز می‌شود.

ناصر عنصری تهیه‌کننده این پروژه به خبرنگار مهر گفت: امینی مشغول بازنویسی فیلمنامه "چه کسی در می‌زند" است و سعی می‌کنیم هفته آینده پیش‌تولید را شروع کنیم.

فیلم تلویزیونی"چه کسی در می‌زند" درباره زنی است که به تازگی ازدواج کرده و در پی یافتن هویت گذشته خودش است. فیلمنامه این فیلم 90 دقیقه‌ای را رویا محقق به سفارش سیمافیلم نوشته است. پیش از این قرار بود فیلم را محمدعلی سجادی بسازد که به دلیل مشغله او کارگردانی این پروژه به امینی سپرده شده است.

احمد امینی کارگردانی مجموعه‌های "اولین شب آرامش"، "بیگناهان" و "بیگانه‌ای در میان ما" و فیلم‌های سینمایی "این زن حرف نمی‌زند"، "چتری برای دو نفر"، "غریبانه" و "سایه‌های هجوم" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 965302

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