خانه "گازر" شوشتر در حال بازسازی دستور تخریب گرفت

مجتبی گهستونی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: خانه گازر دومین خانه ی با اهیمت شوشتر است که پس خانه مستوفی زاده در خیابان طالقانی در دستور تخریب قرار گرفته است. این درحالی است که خانه تاریخی گازر از بناهای نفیس بافت شوشتر است که در حال حاضر به سه واحد تفکیک شده و دارای عناصر ویژه‌ایی از معماری بومی و منطقه است.

گهستونی خاطرنشان کرد: منزل گازر یکی از منازل مسکونی مجموعه افضل بوده که در دوره قاجار ساخته شده است و بعدها توسط شخصی به نام گازر تملک شده و بدین نام شهرت یافته است. این خانه که فاقد اندرونی بوده و به صورت بیرونی بنا شده شامل بخش‌هایی همچون حیاط مرکزی، شبستان، شودان، ایوان و اتاق‌ها است.

وی با بیان اینکه خانه گازر شوشتر در خرداد ماه سال گذشته در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و در محله "دل دل" این شهرستان واقع شده است، تصریح کرد: خبر تخریب خانه به ثبت ملی رسیده گازر به شماره 23007 در حالی قوت گرفته است که معاون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی خوزستان از مرمت خانه گازر در سال 88 سخن گفته است.

سازمان میراث فرهنگی خوزستان به نقل از معاون حفظ، احیاء و ثبت آثار تاریخی خود روز دوشنبه اعلام کرده بود: خانه تاریخی گازر از بناهای نفیس بافت شوشتر است که در حال حاضر به سه واحد تفکیک شده است ودارای عناصر ویژه ایی از معماری بومی ومنطقه می باشد که در سال 88 مرمت آن در دستور کار سازمان قرار گرفته است

سید حکمت الله موسوی اظهار داشت: پاکسازی، آواربرداری و نخاله برداری از کلیه فضاها، خاکبرداری و حمل نخاله ها به خارج از کارگاه، شمع کوبی و قراردادن دستک در مواضع آسیب دیده، تخریب سنگاری و آجرکاری فرسوده و اجرای مجدد آنها، جابجایی سنگ های مناسب و اصلاح رانش در آنها طبق الگوی موجود، سبک سازی و خاکبرداری از سطوح بام اصلاح و اجرا با مصالح مناسب بخشی از اقداماتی که در این بنا صورت خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: اجرای آجر چینی به صورت پر در بازشوها، استحکام بخشی دیواهای در حال رانش و در معرض خطر، برداشت اندود و سطوح آهکی، گچی و سیمانی نامناسب در جداره ها، تخریب عناصر ناهمگون در بدنه ها و کف و ترمیم تزئینات آجری و در صورت نیاز اجرای مجدد آن طبق الگو از دیگر اقداماتی است که در این بنای تاریخی صورت خواهد گرفت.