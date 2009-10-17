50 درصد کودکان بهزیستی شرایط فرزند خواندگی را دارند

حمیدرضا الوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از شروط اصلی فرزند خواندگی بر اساس قانون قبلی این بود که باید سه سال از پذیرش کودک در مراکز بهزیستی می گذشت و در صورت عدم مراجعه والدین و یا بستگان وی، دادگاه رای برای پذیرش او در خانواده صادر می کرد و این امر باعث می شد که تعداد زیادی از کودکان مشمول شرایط فرزند خواندگی نباشند.

مدیرکل دفترشبه خانواده سازمان بهزیستی تاکید کرد: این موضوع با تصویب لایحه جدید فرزند خواندگی در مجلس برطرف شد و سه سال به دو سال تقلیل یافت.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان بهزیستی در حال حاضر 21 هزار کودک تحت پوشش این سازمان قرار دارند و و از این تعداد بیش از 11 هزار و 500 کودک به خانواده های جایگزین سپرده شده اند.

الوند با اشاره به اینکه قبل از تصویب قانون جدید فرزند خواندگی فقط 11 درصد کودکان شرایط پذیرش در خانواده ها را دارا بودند، گفت: با تصویب این قانون و ایجاد شرایطی برای فرزند خواندگی کودکان بدسرپرست و فاقد صلاحیت، 50 درصد کودکان بهزیستی شرایط لازم را دارا خواهند شد.

به گفته مدیرکل دفتر شبه خانواده سازمان بهزیستی اکثر خانواده ها متقاضی کودکان زیر دو سال برای فرزند خواندگی هستند در صورتی که تعداد کودکان 12 تا 16 سال بیشتر است.

الوند افزود: در گذشته سن فرزند خواندگی 12 سال بود که در قانون قبلی به 16 سال افزایش یافته است.