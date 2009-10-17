دروازه بان تیم ملی ارمنستان به تیم شهرداری بندرعباس پیوست

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، استپان غازاریان، دروازبان 24 ساله تیم ملی ارمنستان صبح شنبه با حضور در هیئت فوتبال هرمزگان با امضای قرارداد یک ساله به تیم شهرداری بندرعباس پیوست.

ارسطو جهانداری، مدیر تیم فوتبال شهرداری بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: استپان غازاریان دروازه بان تیم ملی ارمنستان پس از امضای قرارداد به کشورش بازخواهد گشت تا پس از انجام بازی در تیم ملی ارمنستان هفته آینده در تمرینات تیم حضور پیدا کند.

وی بیان کرد: حضور این دروازه بان با صلاحدید سرمربی تیم بوده و به دنبال جذب مهاجم، دفاع و هافبک مورد نظر هستیم که تا کنون بازیکن خاصی مورد نظر نیست و در هفته های آینده بازیکنان مورد نیاز به تیم اضافه خواهند شد.