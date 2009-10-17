ذخیره بانک خون بند ناف رویان به 9 هزار نمونه رسید

مرتضی ضرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: پژوهشکده رویان از سال 85 با اخذ مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طرح راه اندازی بانک خون بند ناف را آغاز کرد که تا کنون بیش از 9 هزار مورد خون از استانهای مختلف کشور جمع آوری و در این بانک نگهداری می شود.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و راه اندازی دفاتر این بانک در استانهای مختلف کشور میزان ذخیره در بانک خون بند ناف تا روز میلاد حضرت امام رضا (ع) به 10 هزار مورد خواهد رسید و انتظار ما این است که این میزان تا پایان سال جاری به 12 هزار مورد افزایش یابد.

مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان بیان داشت: استان کردستان به عنوان شانزدهیمن استان صاحب دفتر بانک خون بند ناف شده و برنامه ریزی های صورت گرفته به گونه ای است که در صورت همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کمترین زمان ممکن تمامی استانهای کشور صاحب دفتر نمایندگی بانک خون بند ناف می شوند.

ضرابی افزود: هزینه اولیه برای نگهداری از نمونه خون شش میلیون ریال است که به ازای هر سال شارژ نیز مبلغ یک میلیون ریال اخذ خواهد شد و فرد می تواند در هر زمانی به این نمونه خون احتیاج پیدا کرد از آن استفاده کند.

وی به مدت زمان نگهداری خون بند ناف در کشور اشاره کرد و گفت: براساس استانداردهای جهانی تاکنون مدت زمان 20 سال برای نگهداری خون بند ناف مشخص شده است اما از لحاظ شیوه های علمی مدت زمان دوام خون بند ناف نامحدود است.

مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان یادآور شد: یکی از مشکلات کشور در حال حاضر کمبود مراکز پیوند است که به رغم اینکه میزان ذخیره در بانک خون بسیار بالاست اما متاسفانه در طول سال چندین مورد برای عمل و پیوند مورد استفاده قرار می گیرد.

ضرابی عنوان کرد: تنها مرکز پیوند در کشور در حال حاضر در بیمارستان شریعتی تهران فعالیت می کند که تا پایان سال 2008 میلادی تنها 11 مورد پیوند انجام شده بود اما تا امروز تعداد پیوندهای صورت گرفته به 20 مورد افزایش پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: کاربرد سلولهای بند ناف بیشتر در بیمارانی است که مشکل آنها منشا خونی دارد اما در حال حاضر در کشورهای دیگر برای درمان بیماران ضایعات عصبی، تالاسمی و ... نیز مورد استفاده قرار می گیرد که البته در کشور ما تنها برای درمان بیمارانی که منشا خونی دارند، استفاده می شود.

مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان گفت: چشم انداز استفاده از سلولهای بنیادین بند ناف روشن و امیدوار کننده است که انتظار ما این است که طرح بانک خون بند ناف مورد توجه و حمایت هرچه بیشتر سازمانها و دستگاه های دولتی مرتبط قرار گیرد.