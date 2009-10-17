بازیکنان شاهین بیش از 70 دقیقه توان ندارند/ نیم فصل دوم بهتر خواهیم شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمود یاوری جمعه شب بعد از شکست 2 بر 1 تیمش در مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با این حال با تمامی توان در حال تمرین کردن هستیم و به مرور زمان این نقیصه در حال برطرف شدن است و به هیچ عنوان نا امید نیستم .

وی اظهار داشت: تا دقیقه 70 بر جریان بازی حاکم بودیم اما عدم آمادگی بازیکنان و تمرکز لازم باعث دریافت دو گل در دقایق پایانی شد.

سرمربی شاهین پارس جنوبی بوشهر با بیان اینکه نباید فراموش کنیم که در مقابل تیمی بازی می کردیم که یکی از امیدهای قهرمانی امسال لیگ به شمار می رود، گفت: تیم ما در سه موقعیت 3 به 3 در نیمه دوم در پشت محوطه 18 قدم زمین، صاحب موقعیت شد که به دلیل نداشتن تفکر حرفه ای نتوانستیم از موقعیتهای ایجاد شده استفاده درستی کنیم .

یاوری تصریح کرد: از نظر روحی همه شرایط را برای این بازی مهیا کردیم اما باید بگویم دفاع ما کند و مسن است و باید برای رفع این مشکل چاره ‌اندیشی کنیم .

وی افزود: اگر این بازی را می ‌بردیم و از نظر روحی تقویت می‌شدیم در بازی ‌های آینده وضعیت بهتری پیدا می ‌کردیم .

سرمربی شاهین پارس جنوبی با بیان اینکه به کار در بوشهر و تیم شاهین عشق و علاقه دارد، گفت: تجربه 38 ساله مربیگری ‌ام را در شاهین به کار می ‌برم و باید اجازه بدهید که ما کار خود را ادامه بدهیم .

یاوری با اشاره به اینکه تجربه بازیکنان شاهین روز به روز بیشتر می ‌شود، گفت: در این بازی دو گل شبیه به هم خوردیم و با توجه به این موضوع باید نقاط ضعف خود را در هر بازی ترمیم کنیم .

وی با اشاره به اینکه مسئولیت شکست تیم را قبول می کنم و در مقابل آن هم جوابگو هستم، افزود: با آمدن عباس آقایی در هفته های آینده روند تاکتیکی اجرای تیم در زمین بهتر خواهد شد .

یاوری در خصوص بازیکن شاهین پارس بوشهر نیز گفت: وقتی بازیکن برای یک مرخصی 10 روزه می رود بعد از 35 روز مراجعه می کند مشخص می شود که این بازیکن به تیمش تعصب ندارد و من بازیکن بدون تعصب را نمی شناسم و سر تمرین وی را راه نمی دهم.