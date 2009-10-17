حکم متکی برای خرمشاد صادر شد/ تلاش دانشجو برای حفظ خرمشاد ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه طی حکمی محمدباقر خرمشاد معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت نهم را به سمت معاون آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه منصوب کرده است.

قائم مقام معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم ضمن تائید حکم وزیر امور خارجه برای خرمشاد با اظهار بی اطلاعی از زمان اجرای این حکم از ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.

گزارش خبرنگار مهر از یک منبع دانشگاهی نزدیک به خرمشاد حاکیست، هنوز کامران دانشجو با استعفای محمد باقر خرمشاد از سمت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم موافقت نکرده است.

وی به مهر گفت: "خرمشاد منتظر است تا دکتر دانشجو با استعفایش موافقت کند. درست است که وزیر امور خارجه برای دکتر خرمشاد حکم معاونت صادر کرده اما منوچهر متکی و کامران دانشجو هر دو وزیر هستند لذا وزرا در زمینه اینکه دکتر خرمشاد بالاخره در وزارت علوم بماند یا در وزارت امور خارجه فعال شود باید به توافق برسند."

وی ادامه داد: "فعلا که دکتر دانشجو با استعفای دکتر خرمشاد از معاونت فرهنگی وزارت علوم موافقت نکرده و از طرفی منوچهر متکی به حضور دکتر خرمشاد در معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه اصرار می ورزد."

این مسئول دانشگاهی افزود: "بحث حضور دکتر خرمشاد در وزارت امور خارجه از چهار سال پیش مطرح بوده است. چهار سال پیش طی تماسی تلفنی به دکتر خرمشاد اعلام شد که برای پست معاونت وزیر امور خارجه در نظر گرفته شده است این در حالی بود که یک روز قبل از این تماس، خرمشاد از سوی وزیر علوم دولت نهم به سمت معاون فرهنگی منصوب شده بود."