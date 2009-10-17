هواداران بوشهری مکتب اصیل شاهین را زنده نگه داشته اند/ مدعی قهرمانی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، جمعه شب امیر قلعه نوعی بعد از پیروزی 2 بر 1 تیمش در مقابل شاهین بوشهر با تحسین هواداران شاهین، افزود: برای نخستین بار در طول دوران بازیگری و مربیگری خود مشاهده می کنم که یک تیم در ایران به رغم برد در خانه حریف، توسط تماشاچیان تیم مقابل تشویق می شود.

وی اظهار داشت: تماشاگران خونگرم شاهین در این دیدار بار دیگر مکتب اصیل زنده یاد دکتر اکرامی و شاهین را زنده کردند و از همه آنها تشکر می ‌کنم.

سرمربی سپاهان اصفهان با بیان اینکه سپاهان به بلوغ فکری رسیده است و مدعی قهرمانی هستیم، گفت: با هفت تغییر انجام داده در 11 مسابقه گذشته، پیش بینی می کنیم در پایان نیم فصل در ردیف سه تیم اول جدول قرار بگیریم .

قلعه نوعی یاوری را پدر فوتبال ایران نام برد و گفت: تیم شاهین باتوجه به بضاعت کم خود در بحث بازیکن، با مربیگری محمود یاوری توانست تا دقیقه 70 بازی خوبی را به نمایش گذارد و در غیاب عبدالله کرمی که یکی از بهترین فوتبالیستهای کشور است، نتوانست نتیجه بازی را حفظ کند .

وی با بیان اینکه در نیمه اول بسیار بد بازی کردیم، افزود: در نیمه دوم با تغییراتی که صورت دادیم، نبض بازی را در دست گرفتیم و سرعت را افزایش دادیم تا از عمق به گل برسیم .