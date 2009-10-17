هواداران بوشهری مکتب اصیل شاهین را زنده نگه داشته اند/ مدعی قهرمانی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، جمعه شب امیر قلعه نوعی بعد از پیروزی 2 بر 1 تیمش در مقابل شاهین بوشهر با تحسین هواداران شاهین، افزود: برای نخستین بار در طول دوران بازیگری و مربیگری خود مشاهده می کنم که یک تیم در ایران به رغم برد در خانه حریف، توسط تماشاچیان تیم مقابل تشویق می شود.
وی اظهار داشت: تماشاگران خونگرم شاهین در این دیدار بار دیگر مکتب اصیل زنده یاد دکتر اکرامی و شاهین را زنده کردند و از همه آنها تشکر می کنم.
سرمربی سپاهان اصفهان با بیان اینکه سپاهان به بلوغ فکری رسیده است و مدعی قهرمانی هستیم، گفت: با هفت تغییر انجام داده در 11 مسابقه گذشته، پیش بینی می کنیم در پایان نیم فصل در ردیف سه تیم اول جدول قرار بگیریم.
قلعه نوعی یاوری را پدر فوتبال ایران نام برد و گفت: تیم شاهین باتوجه به بضاعت کم خود در بحث بازیکن، با مربیگری محمود یاوری توانست تا دقیقه 70 بازی خوبی را به نمایش گذارد و در غیاب عبدالله کرمی که یکی از بهترین فوتبالیستهای کشور است، نتوانست نتیجه بازی را حفظ کند.
وی با بیان اینکه در نیمه اول بسیار بد بازی کردیم، افزود: در نیمه دوم با تغییراتی که صورت دادیم، نبض بازی را در دست گرفتیم و سرعت را افزایش دادیم تا از عمق به گل برسیم.
قلعه نوعی افزود: با توجه به شناخت دقیقی که از بازی های شاهین داشتم می دانستم در 20 دقیقه آخر بازی آنها از نظر بدنی کم می آورند و با تغییر تاکیتک و چهار مهاجمه کردن توانستیم پیروز میدان باشیم.
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