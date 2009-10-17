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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۷

مهلت ارسال چکیده مقالات به همایش ادکا 20 آبان

مهلت ارسال چکیده مقالات به همایش ادکا 20 آبان

سومین همایش سراسری ادکا با عنوان "مطالعات میان رشته‌ای کتابداری و اطلاع‌رسانی: وضعیت موجود، چشم‌انداز مطلوب" با دادن فراخوانی مهلت ارسال چکیده آثار را 20 آبان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین همایش سراسری اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران (ادکا) با همکاری انجمن علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز با عنوان "مطالعات میان رشته ای کتابداری و اطلاع ‌رسانی: وضعیت موجود، چشم‌انداز مطلوب" برگزار می شود.

این همایش اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می‌شود و مهلت ارسال چکیده مقالات ۲۰ آبان سالجاری و داوری چکیده مقاله‌ها ۱۵ آذر، مهلت ارسال متن کامل مقاله ۳۰ دی و داوری مقالات۳۰ بهمن سال جاری خواهد بود.

محورهایی که برای همایش درنظر گرفته شده است عبارتند از: کلیات: مبانی نظری، تعاریف، انواع، ضرورتها و فواید مطالعات میان رشته‌ای، تبیین علمی حوزه کتابداری و اطلاع رسانی: مرزهای واقعی و مجازی، مطالعات میان رشته‌ای در نظام آموزشی کتابداری و اطلاع‌رسانی، جایگاه مطالعات میان رشته‌ای در پژوهشهای کتابداری و اطلاع‌رسانی، نقش مطالعات میان رشته‌ای در تولیدات علمی کتابداری و اطلاع رسانی، مطالعات میان رشته‌ای: تفکر خلاق و تفکر انتقادی، مفاهیم استعاری، مانع یا عامل ترویج مطالعات میان رشته‌ای، کتابخانه‌ها و خدمات نوین کتابخانه‌ای و حمایت از فعالیتهای میان رشته‌ای، تعامل میان رشته‌ای کتابداران، اطلاع‌رسانان و آرشیویست ها با متخصصان سایر رشته‌ها، چالشها و موانع فعالیتهای میان رشته‌ای در مطالعات کتابداری و اطلاع‌رسانی و چشم‌انداز آتی.

شرکت‌کنندگان می‌توانند چکیده مقالات خود را به sem3.adka@gmail.com ارسال کنند.

کد مطلب 965349

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