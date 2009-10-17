مهلت ارسال چکیده مقالات به همایش ادکا 20 آبان

به گزارش خبرنگار مهر، سومین همایش سراسری اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران (ادکا) با همکاری انجمن علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز با عنوان "مطالعات میان رشته ای کتابداری و اطلاع ‌رسانی: وضعیت موجود، چشم‌انداز مطلوب" برگزار می شود.

این همایش اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می‌شود و مهلت ارسال چکیده مقالات ۲۰ آبان سالجاری و داوری چکیده مقاله‌ها ۱۵ آذر، مهلت ارسال متن کامل مقاله ۳۰ دی و داوری مقالات۳۰ بهمن سال جاری خواهد بود.