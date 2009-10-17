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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۰

گزارش خبرنگار مهر از دانمارک/

صعود تیم ایران به مکان نخست جدول/ راه قهرمانی هموار شد

صعود تیم ایران به مکان نخست جدول/ راه قهرمانی هموار شد

در پایان روز سوم از نوزدهمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان تیم ملی کشورمان به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دانمارک، تیم ملی ایران در روز سوم مسابقات تکواندو جهانی دانمارک موفق به کسب یک نشان طلا و یک نقره شد تا با توجه به نشان برنز حسین تاجیک جمع امتیازات خود را به عدد 44 رسانده و در صدر جدول رده‌بندی تیمی رقابت‌ها بایستد.

در این رده‌بندی اسپانیا با سه مدال طلا، نقره و برنز و مجموع 37 امتیاز دوم است و کره جنوبی با یک مدال طلا و یک مدال نقره و مجموع 36 امتیاز عنوان سوم را در اختیار دارد.

تیم‌های مکزیک با 36 امتیاز، آمریکا با 33 امتیاز، ترکیه با 26 امتیاز، آذربایجان با 23 امتیاز، دومنیکن با 23 امتیاز، قزاقستان با 21 امتیاز و کانادا با 20 امتیاز در جدول رده بندی تیم‌ها عناوین چهارم تا دهم را در اختیار دارند.

تیم ایران در جدول مسابقات سه نماینده دیگر دارد که در صورت کسب حداقل یک مدال طلای دیگر و همچنین حضور سایر نفرات در جدول تا چهار دور می تواند عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

در بخش بانوان تیم ایران با چهار شرکت کننده تاکنون 12 امتیاز کسب کرده و بیست و پنجم است. در این بخش چین با 35 امتیاز، فرانسه با 34 امتیاز، اسپانیا با 31 امتیاز، انگلستان با 28 امتیاز و آمریکا با 28 امتیاز اول تا پنجم هستند.

کد مطلب 965352

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