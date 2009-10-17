لطفا با آی فون وارد دانشگاه شوید!

به گزارش خبرگزاری مهر، دسترسی به دانش اساتید بازرگانی و تجارت که روزگاری تنها در جلسات تدریس MBA و در میان دانشجویان تجارت و اقتصاد امکان پذیر بود اکنون از طریق شبکه اینترنت در دسترس همگان قرار گرفته اند. اکنون صدها دانشگاه و هزاران مدرسه بازرگانی و تجارت در حال قرار دادن دروس، سمینارها و کنفرانسهای خود در شبکه اینترنت بوده و دسترسی به آنها را از طریق سایتهایی مانند آی تیونز و یوتیوب امکانپذیر ساخته اند و دانشجویان نیز در کنار رایانه های ساده برای دسترسی به این دروس نیازمند گوشی های آی-فون خواهند بود.

مدرسه های برتر بازرگانی از جمله مدرسه بازرگانی دانشگاه کمبریج، مدرسه بازرگانی فاکولا و مدرسه مدیریت ییل دوره های آموزشی خود را به صورت رایگان بر روی دانشگاه آی تیونز یو (iTunes U)، بخشی از فروشگاه آنلاین iTunes، قرار داده اند.

این به آن معنی است که افرادی که از توانایی مالی کافی برای سپری کردن دوره دو ساله MBA برخوردار نیستند می توانند آن را در خانه یا محل کار خود و از طریق مجازی تجربه کنند. مدرسه بازرگانی HEC در پاریس نیز قصد دارد به زودی و طی چند ماه آینده دانشگاه iTunes U خود را فعال سازد.

این دوره که طی یک همکاری آزمایشی با شرکت اپل آغاز شده است نیازمند گوشی آی-فون بوده و دانشجویان می توانند بیشتر دروس MBA را از طریق اینترنت بر روی این گوشی ها دانلود کنند. ونسا کلین مدیر پروژه دانشگاه iTunes U معتقد است دانشجویان نه تنها با استفاده از این فناوری می توانند دروس خود را به راحتی دریافت کنند بلکه می توانند از این طریق کنفرانسهای خود را نیز بر روی آی-فونها ضبط کرده و با قرار دادن آنها بر روی شبکه اینترنت، در هر زمانی آن را مورد بازبینی قرار دهند.

به گفته وی این دانشگاه مجازی و رایگان علاوه بر ارتقا دادن سطح مدارس بازرگانی و تجاری می تواند تدریس اساتید را تسهیل کرده و دروس این رشته ها را در اختیار علاقمندان در سرتاسر جهان قرار دهد.

دانشگاه YouTube EDU نیز بخشی دیگر از فضای مجازی آموزشی است که از ماه مارچ سال جاری آغاز به کار کرده و شبکه های YouTube از صدها دانشگاه تشکیل شده است. طی چند ماه گذشته این شبکه اعلام کرد دروس 45 دانشگاه در اروپا را به شبکه آموزشی خود افزوده است و اکنون دروس و مقالات دانشگاههایی مانند دانشگاه کالیفرنیا را نیز در خود گنجانده است.

شبکه Academic Earth نیز که همزمان با شبکه YouTube راه اندازی شده است ویدئوهایی از دروس دانشگاههای آمریکا از قبیل ییل، هاروارد، پرینستون و استنفورد را در خود گنجانده است. موسسه ام آی تی نیز از دیگر مراکر آموزشی است که مقالات و دروس خود را بر روی شبکه اینترنت قرار داده است.

بر اساس گزارش سی ان ان، با این همه در میان این شبکه ها و برنامه های رایگان آموزشی دانشگاه iTunes U بیشتر از بقیه مورد توجه دانشجویان جهان قرار گرفته است. دانشگاه آکسفورد تعداد دانلودها را بر روی iTunes U این دانشگاه در حدود یک میلیون بار اعلام کرده و محبوب ترین مبحث درسی هفته گذشته در این دانشگاه "کار آفرینی و برنامه ریزی ایده آل تجاری" معرفی کرده است.