عملیات گسترده ارتش پاکستان علیه شورشیان در وزیرستان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، با افزایش خشونت ها در پاکستان شمار حملات شبه نظامیان در منطقه وزیرستان بیشتر شده است و هر روز افراد زیادی در این منطقه کشته می شوند.

همچنین روز جمعه در نتیجه یک حمله انتحاری به ساختمان سازمان سیا در شهر پیشاور 14 نفر کشته و 21 فرد دیگر زخمی شدند. این حمله آخرین حمله از سوی شورشیان طالبان بوده که طی هفته های اخیر صورت گرفته است. گفته می شود که گروه تروریستی "تحریک طالبان" مسئول این حمله انتحاری بوده است.

در همین حال خبرنگار شبکه الجزیره اعلام کرد: احتمال بسیار زیادی وجود دارد که بر اثر این انفجار دهها نفر از مردم در زیر آوار مدفون شده باشند و بسیاری از ماموران امداد در این باره ابراز نگرانی کرده اند.

بر اساس این گزارش حملات ارتش پاکستان در دره سوات و متعاقب آن در وزیرستان جنوبی موجب کاهش قابل ملاحظه انتقال سلاح و حتی جنگجویان به افغانستان شده و همین امرموجب شده تا آمریکا به توانایی پاکستان در امر مبارزه با تروریسم مثبت تر از قبل نگاه کند.

همچنین رئیس جمهوری پاکستان پیشتر گفته بود: مبارزه با شورشیان طالبان منجر به حفظ تمامیت و یکپارچگی در کشور می شود.