جاسوسی دولت انگلیس از مسلمانان با توجیه مبارزه با تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در این برنامه دولت انگلیس، اغلب در مورد افرادی اقدام به جمع آوری اطلاعات می شود که حتی مظنون به فعالیت در گروه های تروریستی نیز نیستند.

به گزارش گاردین، در این برنامه دولت انگلیس تلاش می کند تا اطلاعاتی را درباره تفکرات سیاسی و مذهبی، پرونده پزشکی افراد، زندگی زناشویی و دیگر اطلاعات مفید برای تشکل پرونده علیه دیگران را جمع آوری کند.

بر اساس اطلاعاتی که به دست روزنامه گاردین رسیده، این اطلاعات جمع آوری شده در مورد افراد مختلف تا رسیدن آنها به مرز 100 سالگی در آرشیو دستگاه های امنیتی نگه داری می شود.

بر اساس این گزارش، اقدام دولت انگلیس در جاسوسی از اقلیت های مذهبی زیرپاگذاشتن حقوق شهروندی است.

گاردین می نویسد : این طرح که استراتژی پیشگیری از اقدامات افراطیون خطرناک نام گرفته، سه سال قبل و با توجیه جلوگیری از پیوستن مردم به القاعده و انجام اقدامات تروریستی، به اجرا در آمد.

اجرای این طرح جاسوسی برای دولت انگلیس 140 میلیون پوند هزینه داشته و از آن به عنوان پوششی برای جاسوسی علیه مسلمانان حاضر در بریتانیا استفاده می شود.

مقاماتی که از این استراتژی اطلاع دارند می گویند که استراتژی جلوگیری شامل جمع آوری اطلاعات درباره اندیشه ها و اعتقادات مسلمانانی می شد که در فعالیت های تروریستی شرکت نداشتند.