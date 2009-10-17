اعتبارات بخش فاضلاب در لرستان 28 درصد رشد داشت

ایرج دالوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد به بیان میزان اعتبارات تخصیص داده شده در بخش فاضلاب استان لرستان پرداخت و عنوان کرد: در سال 87 میزان اعتبارات بخش فاضلاب استان برابر با 6.1 میلیارد تومان بود که این رقم در سال 88 با رشد چشمگیری به بیش از 17 میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در 9 شهرستان استان لرستان عملیات احداث شبکه فاضلاب فعال است، خاطرنشان کرد: برای بخش فاضلاب شهرستان پلدختر امسال دو میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است و به شهرستان دورود نیز 1.4 میلیارد ریال اعتبار تاکنون داده شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با اشاره به آغاز شبکه گذاری سیستم فاضلاب در دورود، تصریح کرد: همچنین برای شهرستانهای سلسله و دلفان نیز مقداری اعتبار در بخش تصفیه خانه فاضلاب در نظر گرفته شده است.

دالوند همچنین به میزان اعتبارات شرکت آب و فاضلاب استان لرستان طی دو سال اخیر اشاره و تصریح کرد: در بخش آب در سال گذشته 21.2 میلیارد تومان اعتبار به این شرکت تعلق گرفت که اعتبارات بخش خشکسالی اخذ شده در سال جاری و تا کنون نیز 4.1میلیارد تومان بوده است.