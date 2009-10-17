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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۷

برگزاری کنگره شهدا پرداختن به مولفه های اصیل ملی و دینی است

برگزاری کنگره شهدا پرداختن به مولفه های اصیل ملی و دینی است

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: برگزاری کنگره شهدا در اصل پرداختن به مولفه های اصیل ملی و دینی است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام علی حسینی صبح شنبه در نشست خبری کنگره 23 هزار شهید استان خراسان افزود: بعد از گذشت حدود 20 سال از جنگ تحمیلی و اثرات بعد از آن انتقال باورها و اعتقادات ملت ما در آن دوران که نشات گرفته از مولفه های دینی و اعتقادی بود امری واجب و ضروری است که می تواند از طریق برگزاری کنگره ها و همایشهای شهدا تحقق یابد.

وی با اشاره به تغییر نسلها ادامه داد: به علت ایجاد این تغییر ما نیازمند بازنگری به آنچه در گذشته اتفاق افتاده و موجب قوام و زنده نگه داشتن ملت و انقلاب شده است، داریم که یکی از راهکارهای آن ژرف نگری در اعتقادات و بازنگری آنچه در هشت سال دفاع مقدس اتفاق افتاده است.

حسینی گفت: اگر چه این کنگره ها برای بزرگداشت شهدای یک خطه از کشورمان برگزار می شود اما در اصل پرداختن به مولفه های اصیل ملی و دینی است.

نماینده مردم نیشابور در مجلس با بیان اینکه تاکنون نتوانسته ایم آنچنان که در حق شهدا بوده است آنها را معرفی کنیم، افزود: اگر این امر مهم اتفاق بیفتد جوانان ما در خط شهدا باقی مانده و جامعه ما ذهن توحیدی  و انقلابی در راستای اشاعه فرهنگ اسلامی و آرمانهای انقلاب پیدا می کنند و در همه دوران شرایط متعالی مبتنی بر دین بر شرایط ضد ارزشی حاکم می شود.

امیر حسین قاضی زاده عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز برگزاری کنگره شهدا را نمایشگاه حماسه و ایثار هشت سال دفاع مقدس دانست و گفت: جبهه و جنگ دانشگاه بزرگی بود که در آن هیچ چیز به جز خدا وجود نداشت و برگزاری این کنگره می تواند ویترین گوشه ای از ایثار و خود گذشتگی آن دوران باشد.

وی با تاکد بر دائمی شدن این کنگره ها افزود: باید با دائمی و مستمر برگزار شدن برنامه این کنگره ها برای نسل امروز تعریف و تبیین شود که این نظام و اقتدار و ماندگاری ما به چه بهایی بدست آمده است.

قاضی زاده با پرداختن به این موضوع که نفاق موجب گسستگی ملتها می شود، گفت: شهدا مدلی را ارائه کردند که با نفاق تضاد دارد و آنها درست روبروی منافقین قرار می گیرند و ما برای آنکه دین و عزتمان باقی بماند و دشمنان نتوانند از آن استفاده کنند باید این مدل را برای جامعه به خصوص نسل امروز تبیین کنیم.

وی خاطر نشان کرد: برگزاری کنگره شهدا در بستر زمانی نامحدود علاوه برآگاهی بخشیدن به مردم می تواند در تغییر فضای فرهنگی جامعه نیز موثر باشد.

کد مطلب 965385

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