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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۶

دروالیبال قهرمانی جوانان کشور؛

والیبالیستهای هرمزگانی و شیرازی رقبای خود را شکست دادند

والیبالیستهای هرمزگانی و شیرازی رقبای خود را شکست دادند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: در دومین روز از مسابقات والیبال قهرمانی جوانان کشور در جزیره هرمز تیمهای آلومینیوم هرمزگان و پاسارگاد شیراز حریفان خود را مغلوب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، تیم آلومینیوم هرمزگان در بازی دوم جمعه شب در سه ست پیاپی با نتایج 25 – 20، 25 – 23 و 25 بر 16 تیم شرکت ملی حفاری اهواز را شکست داد.

همچنین تیم والیبال پاسارگاد شیراز نیز در بازی اول موفق شد با نتیجه 3 بر 1 تیم شهرداری یاسوج را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال قهرمانی جوانان کشور از روز پنجشنبه در جزیره هرمز با حضور شش تیم آلومینیوم هرمزگان، پاسارگاد شیراز، شرکت ملی حفاری اهواز، شهرداری یاسوج، جهاد کشاورزی کرمانشاه و سپاه ارومیه در جریان است.

در اولین روز این مسابقات، تیم آلومینیوم هرمزگان با نتیجه 3 بر 0 تیم شهرداری یاسوج را شکست داد و تیم جهاد کشاورزی کرمانشاه نیز با نتیجه 3 بر 1 پیروز میدان بازی با تیم ملی حفاری اهواز بود.

کد مطلب 965390

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