تخفیف و تحویل ویژه برای خرید خودرو در نمایشگاه تبریز

علی اصغر سرائی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: افرادی که برای خرید و ثبت نام به نمایندگی های ایران خودرو در این نمایشگاه مراجعه کنند با تخفیفات ویژه، خودروی خود را تا پایان زمان نمایشگاه تحویل می گیرند.

وی این تحویل به روز را شامل استانهای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل دانست و گفت: همه خودروها به غیر از تندر شامل این شرایط ویژه می شوند.

وی از فروش 60 هزار خودرو برای اولین بار در 10 سال گذشته خبر داد و افزود: در روز میلاد امام رضا (ع) فروش 70 هزار خودرو را جشن خواهیم گرفت که افتخار بزرگی برای ایران خودرو محسوب می شود.

سرائی نیا ایران خودروی تبریز را دارای جایگاه مناسب ارزیابی کرد و گفت: این شرکت تولید خود را از 100 دستگاه در روز آغاز کرده و به تولید روزانه 500 دستگاه رسانده است.