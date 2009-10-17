محمدرضا مقصودلو در گفتگو با خبرنگار مهر به پیگیری منظم اردوهای آمادهسازی تیم ملی کبدی اشاره کرد و اظهار داشت: ادعایی برای قهرمانی در سومین دوره بازیهای قهرمانی داخل سالن آسیا نداریم اما امید زیادی داریم تا بتوانیم یکی از دو تیم فینالیست این رقابتها باشیم. تمام برنامهریزیهای ما هم در راستای همین هدف بوده است.
وی با یادآوری اینکه تیم ملی کبدی ایران در دوره پیشین بازیهای قهرمانی داخل سالن آسیا صاحب عنوان سومی شد، تصریح کرد: ملیپوشان ایران باید در دوره آتی این رقابتها حداقل یک پله صعود داشته باشند و این مستلزم حضور آنها در دیدار نهایی است. کاری که شاید به واسطه حضور تیمهای هند و پاکستان سخت باشد اما نشدنی هم نیست.
رئیس فدراسیون کبدی با اشاره به دیگر تیمهای شرکتکننده در سومین دوره بازیهای قهرمانی داخل سالن آسیا یادآور شد: بنگلادش، تایلند، ژاپن، مالزی، چینتایپه و نپال دیگر تیمهایی هستند که تا به امروز حضور آنها در بازیهای ویتنام نهایی شده است. در این میان ژاپن و مالزی از دیگر تیمهای خوب شرکتکننده به حساب میآیند که البته نمیتوانند برای ایران دردسرساز باشند.
مقصودلو اظهار داشت: گزارشهای مربیان از وضعیت ملیپوشان و اینکه میتوانند در بازیهای ویتنام حداقل به مدال نقره دست یابند کاملا امیدوارکننده است. ضمن اینکه در مسابقات اخیر نوجوانان دختر و پسر آسیا نمایندگان ما موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شدند و همین مسئل انتظارات را از تیم ملی بیشتر کرده است.
سومین دوره بازیهای آسیایی داخل سالن 8 تا 17 آبانماه در "هانوی" ویتنام برگزار خواهد شد.
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