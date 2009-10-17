"در آفریقا همه چیز سیاه است"رو به پایان است

ساسان ناطق نویسنده در گفتگو با مهر گفت: "در آفریقا همه چیز سیاه است" نام اولیه یک مجموعه داستان دفاع مقدسی است که تا کنون 10 داستان آن را نوشته ام و در حال تکمیل چهار داستان دیگر آن هستم.

وی ادامه داد: تا نهایی شدن کتاب با ناشری درباره چاپ آن صحبت نخواهم کرد ولی به احتمال زیاد این کتاب تا پایان امسال منتشر خواهد شد.

به گفته وی نام فعلی کتاب انتخاب اولیه اوست که ممکن است تغییر کند.

این نویسنده دفاع مقدسی درباره کتاب دیگری که به تازگی نگارش آن را به پایان رسانده توضیح داد: رمان "زود بزرگ می‌شویم" را در 120 صفحه برای گروه سنی نوجوان به پایان رسانده‌ام و به زودی با ناشری برای چاپ آن صحبت خواهم کرد.

ناطق افزود: موضوع این کتاب درباره یکی از شهرهای ایران است که در سالهای جنگ درگیر بوده است. داستان به روزهای اول جنگ و اشغال این شهر توسط عراقیها و ماجرای چند نوجوان که مدرسه‌ و شهرشان توسط آنها اشغال شده، می‌پردازد.

نویسنده "به سختی پولاد به نرمی لبخند" بیان کرد: چهار دختر و یک پسر 9 تا 10 ساله قهرمانهای این رمان هستند که تلاش می‌کنند مدرسه و شهرشان را نجات دهند.

وی در پایان گفت: طرح این داستان از قبل در ذهنم آماده بود و از آنجا که سوژه آن را ساخته و پرداخته کرده بودم با سه ماه تمرکز کتاب را نوشته و ویرایش کردم.