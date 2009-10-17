به گزارش خبرگزاری مهر، از مهمترین برنامه‌های هفدهمین دوره هفته کتاب می‌توان به تجلیل از پدیدآورندگان، ‌خادمان نشر و شایستگان کتاب سال 88، برگزاری چهارمین دوره جشنواره کتاب برتر، نشست چالشها و رهیافتهای پدیدآورندگان و ناشران در حوزه نشر، رونمایی از چهارمین کتاب سال تصویرگران و برپایی جشن شب تصویرگران اشاره کرد.

همچنین نشست نشر اقلیت ما، نشست هم‌اندیشی تشکل‌های همکار در برپایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، معرفی و قدردانی از جوانان در حوزه‌های تایف و ترجمه کتاب و مراسم تجلیل از مولفان و مترجمان پرکار کتابهای جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود.

از دیگر برنامه‌های این روز نیز می‌توان دیدار با مولفان برجسته کتابهای دانشگاهی، تجلیل از خادمان نشر، برپایی نمایشگاهی از آثار منتخب کتاب سال، نشست نقش و ضرورت تعامل انجمنها در پیشرفت نشر و تجلیل از مولفان و گردآورندگان آثار در زمینه ایثار، شهادت و شهدای دانشجو ‌را نام برد.

دفتر مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد،‌ جهاد دانشگاهی، انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان، انجمن تصویرگران کتاب کودک، انجمن فرهنگی ناشران آموزشی، مؤسسه خانه کتاب و دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها از مجریان برگزاری این برنامه‌هاست.

هفدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 23 تا 30 آبان ماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.