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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۳

آنچلوتی کاپیتان چلسی را با مالدینی مقایسه کرد

آنچلوتی کاپیتان چلسی را با مالدینی مقایسه کرد

سرمربی تیم فوتبال چلسی گفت: جان تری هم می‌تواند همانند مالدینی تا 41 سالگی به بازی ادامه دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سان، کارلو آنچلوتی اظهار داشت: تری همانند مالدینی در میلان، زاده شده تا در استمفوردبریج بازی کند. این دو شباهت‌های زیادی با یکدیگر دارند؛ نه فقط در سبک بازی بلکه در شیوه حرفه‌ای گری که این از اهمیت بالایی برخوردار است.

مالدینی در ماه مه گذشته در سن 41 سالگی کفش‌های خود را آویخت و آنچلوتی به دلیل سبک بازی تری با این بازیکن ایتالیایی، اعتقاد دارد او هم می تواند تا این سن به حضور در دنیای حرفه‌ای فوتبال ادامه دهد.

وی افزود: با این شرایط تمرین و نوع آمادگی تری و چنانچه مصدومیت مانع نشود، فکر می کنم او هم بتواند مانند مالدینی بازی کند. پائولو سریع و قوی بود و جان هم از این ویژگی‌ها برخوردار است.

کد مطلب 965423

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