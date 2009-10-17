  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۵۶

"تحقیر" آماده نمایش شد

"تحقیر" آماده نمایش شد

با پایان مراحل فنی، اپیزود تحقیر از مجموعه "راه شیری" به کارگردانی ایرج کریمی آماده نمایش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اپیزود " تحقیر" به کارگردانی ایرج کریمی با پایان یافتن مراحل فنی آماده نمایش شد. این اپیزود شش قسمتی یکی ازقسمت‌های مجموعه 76 قسمتی "راه شیری" است که به تهیه کنندگی رامین عباسی زاده تولید می‌شود.

درخلاصه داستان "تحقیر" آمده است:  فرهاد راسخ داستان نویس جوانی است که در زندگی مشترک خود با هدیه مشکل دارد، فرهاد در موقعیت حساسی از زندگی زوج دیگری قرار می‌گیرد که مجبور است وارد یک بازی خطرناک شود.

عوامل "تحقیر" عبارتند از نویسنده : علیرضا محمودی، دستیار اول کارگردان: بهداد آروند امینی، منشی صحنه: پانته آ حسینی، طراح گریم: مهری شیرازی، طراح صحنه: غزاله معتمد، طراح لباس: گلناز گلشن، تصویربردار: مهدی جعفری، صدابردار: امین میرشکاری، مدیر تولید: طهورا ابوالقاسمی، بازیگران: علی قربان زاده، سولمازغنی، مینا مولوی، مریم ذکایی، احسان امانی.

کد مطلب 965425

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها