برپایی نمایشگاه خط و تذهیب قرآن در آئینه هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه خط و تذهیب قرآن در آئینه هنر از 21 مهرماه در نگارخانه مهر آغاز به کار کرده و تا روز پنجشنبه 30 مهرماه ادامه دارد. این نمایشگاه از ساعت 9 تا 19 برای بازدید عموم باز است و علاقمندان می‌توانند به نگارخانه مهر فرهنگسرای انقلاب واقع در بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع خیابان کمیل شرقی مراجعه کنند.

* نمایشگاه نقاشی عباس شاهرخ با عنوان ویلن‌زن و اسکیس و طنز سیاه سجاد فرکوش در نگارخانه کمال‌الدین بهزاد برپا شده و تا 30 مهرماه ادامه خواهد داشت. علاقمندان می‌توانند هر روز از ساعت 10 تا 19 به نگارخانه بهزاد در بلوار کشاورز، نبش خیابان 16 آذر، پلاک 284 مراجعه کنند.

* نمایشگاه عکس "بازگشت به ایران" به یادبود تاتلا تکونوا همسر فقید تبکلور ناخوتسریشویلی رایزن فرهنگی سفارت گرجستان در نگارخانه شیرین برپا شده و تا چهارشنبه 29 مهرماه ادامه دارد. علاقمندان می‌توانند برای بازدید هر روز جز دوشنبه‌ها ساعت 9 تا 20 به خیابان فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی، پلاک 145، مجتمع هنری انجمن خوشنویسان ایران مراجعه کنند.