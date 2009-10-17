تورهای فرهنگی مشهد شناسی آغاز شد

مهدی یار احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: تورهای فرهنگی مشهد شناسی شامل بخش های فرهنگی، علمی، هنری و مذهبی و اجتماعی، مکان شناسی و گردشگری در مشهد شروع شد.

وی تصریح کرد: محتوای هر تور با توجه به نوع ذائقه، تحصیلات و قشر اجتماعی مخاطب برنامه ریزی می شود و مکان های فرهنگی انتخاب شده متناسب با افراد شرکت کننده در هر ترم انتخاب می شود.

یاراحمدی در خصوص بخش فرهنگی، علمی، هنری و مذهبی تورهای فرهنگی مشهد شناسی گفت: دیدار با مفاخر و شخصیت های فرهنگی و علمی و هنری و مذهبی و بیان بیو گرافی و آثار آنان، بازشناسی رویداد های فرهنگی و پژوهشی و مذهبی بازدید از مکان های فرهنگی و پیشرفت صنعتی وعلمی در این تورهای صورت می گیرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بازشناسی مساجد و محلات محوری مشهد و ارتباط آن با نقاط عطف تاریخ مشهد در زمان قبل از انقلاب دوران انقلاب و زمان جنگ، باز شناسی آداب و رسوم بومی مشهد و بازدید از کارگاههای تولید صنایع دستی مشهد نیز بخش اجتماعی صورت می گیرد.

مدیر فرهنگسرای بهشت در خصوص بخش مکان شناسی و گردشگری تورهای فرهنگی مشهد شناسی تصریح کرد: آشنایی با ظرفیت های گردشگری، بازدید از ییلاقات و بوستان ها و پارک های مشهد، بازدید از میراث فرهنگی مذهبی و تاریخی از قبیل کاروانسرای ویرانی، آرامگاه فردوسی، روستای یاژ، امامزادگان یاسر و ناصر، امامزاده یحیی، آرامگاه میرزاابراهیم رضوی و گنبدسبز و خشتی از برنامه های بخش گردشگری تورها است.

وی از حضور بیش از 10هزار نفر از محصلین مقاطع راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه در تورهای فرهنگی مشهد شناسی خبر داد و خاطر نشان کرد: تعداد شرکت کنندگان در هر تور 70 نفر است که این تورها از 15مهرماه تا29 اسفند با مجموع 150برنامه در مشهد برگزار می شود.

مدیر فرهنگسرای بهشت از حضور کارشناسان جهت توضیح و ارایه اطلاعات بیشتر به مخاطبان در تورهای فرهنگی خبر داد و تصریح کرد: کارشناسان مکان های فرهنگی مذهبی و تاریخ و راویان رویدادهای تاریخی و فرهنگی در طول مدت برنامه در راستای تقویت هویت شهری و احساس تعلق به شهر مشهد از روش های بدیع و جذاب، اطلاعات فرهنگی مناسبی به شرکت کنندگان ارائه می دهند.

یار احمدی تاکید کرد: برای حضور فعال تر دانش آموزان مسابقات خاطره نگاری گزارش، مصاحبه با شخصیت های فرهنگی وعکس از صحنه های بازدید برای مخاطبین برگزار می شود.