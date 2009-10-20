برخورداری 700 هزار کودک از شیر رایگان

محمد حسین جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سال گذشته توزیع شیر در مهدهای کودک با مشکل مواجه شد و براساس تصمیم کمیته ملی توزیع شیر مدارس، مهدهای کودک از چرخه توزیع شیر حذف شدند اما با تلاش و پیگیریهای سازمان بهزیستی این مشل رفع شد.

مدیر کل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی در ادامه تاکید کرد: در سال جاری توزیع شیر در مهدهای کودک همانند مدارس است و تمامی کودکان در روستا مهدها و مهدهای خصوصی و دولتی و همچنین مربیان شاغل آنها از شیر رایگان برخوردار می شوند.

به گفته این مقام مسئول در سازمان بهزیستی در حال حاضر 14 هزار مهد کودک در کشور فعال است که بیش از 700 هزار کودک در این مهدها از آموزش برخوردار می شوند.

جوادی در مورد بحث آمارگیری مهدهای کودک نیز افزود: نرم افزار این کار تهیه شده و آمارگیری مهدهای کودک و کودکان تحت پوشش در حال انجام است.