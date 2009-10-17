  1. بین الملل
  2. سایر
۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۹

کمیته مبارزه با محاصره غزه:

تایید گزارش گلدستون پیروزی عدالت بود

تایید گزارش گلدستون پیروزی عدالت بود

کمیته اروپایی مبارزه با محاصره نوارغزه تایید گزارش گلدستون را پیروزی عدالت و قربانیان جنگ 22 روزه غزه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، "عرفات ماضی" رئیس کمیته اروپایی مبارزه با محاصره نوارغزه اظهار داشت: تایید گزارش گلدستون پیروزی عدالت و قربانیان جنگ 22 روزه غزه به شمار می رود.

وی با بیان این مطلب افزود: تایید گزارش گلدستون گام مهمی بود که باید از آن بهره برداری کرد و برای محکوم کردن اشغالگران اقدامات عملی اتخاذ کرد و سران آن را در دادگاه لاهه محاکمه کرد.

خاطرنشان می شود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته در نشستی علنی با اکثریت قاطع 25 رای موافق در برابر 6 رای مخالف و 11 رای ممتنع گزارش گلدستون را تایید کرد.

گزارش 547 صفحه ای گلدستون درباره وقایع جنگ غزه که از 20 هزار صفحه سند و عکس مختلف و با استفاده از گفتگوی رو در رو با بیش از 200 نفر تهیه شده است، بطور آشکار رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایت های جنگی علیه فلسطینیان متهم کرده است.

کد مطلب 965439

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها