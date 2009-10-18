به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواه از 29 مهر تا اول آبان با حضور اساتید، دانشجویان و فرهنگیان در شهرستان میبد برگزار می‌شود. بیش از 800 آرم به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که حضور شرکت‌کنندگان خارجی در این فراخوان قابل توجه است.

جشنواره به دبیری سیدعبدالعظیم پویا رئیس بنیاد میبد و همکاری جلیل دهقانی و غلامرضا امامی برگزار می‌شود. همچنین نمایشگاه آرم ارسالی در نگارخانه میبد برگزار و به سه طرح برگزیده جوایزی ارزنده اهدا خواهد شد.

برگزاری سمینار اقصاد هنر و گرافیک با حضور اساتید برجسته، نمایشگاه کتاب‌های هنری، کارگاه آموزشی و نمایشگاه نقاشی کودکان در پارک شهر از دیگر برنامه‌های جشنواره هنرهای تجسمی میبد است که با حضور بیش از 300 میهمان برگزار می‌شود.